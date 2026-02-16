Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La SPM decidió abrir el año con un tema que trasciende la coyuntura electoral: el papel que cumple el marketing político en la construcción de la confianza democrática | Foto: Especial para El Comercio
Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Marketing (SPM) inició su agenda 2026 con la conferencia “Marketing y Política: el rol del marketero en la democracia”, realizada en la Universidad del Pacífico y que reunió a casi 250 socios y aliados, entre asistentes presenciales y participantes conectados virtualmente desde distintas regiones del Perú.

Marketing político y democracia en el Perú: la SPM abre 2026 con una reflexión sobre el rol del marketing en el país
Respuestas

Marketing político y democracia en el Perú: la SPM abre 2026 con una reflexión sobre el rol del marketing en el país

