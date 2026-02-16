Marketing político y democracia en el Perú: la SPM abre 2026 con una reflexión sobre el rol del marketing en el país

La Sociedad Peruana de Marketing (SPM) inició su agenda 2026 con la conferencia “Marketing y Política: el rol del marketero en la democracia”, realizada en la Universidad del Pacífico y que reunió a casi 250 socios y aliados, entre asistentes presenciales y participantes conectados virtualmente desde distintas regiones del Perú.

En el marco de sus 25 años de trayectoria, la SPM decidió abrir el año con un tema que trasciende la coyuntura electoral: el papel que cumple el marketing político en la construcción de la confianza democrática.

En un contexto de creciente desconfianza ciudadana, fragmentación política y alta polarización, la pregunta central fue clara: ¿Debe el marketing limitarse a hacer ganar elecciones o tiene una responsabilidad mayor con el ciudadano y la democracia?

La conferencia reunió a tres destacados especialistas: Rolando Arellano Cueva, Urpi Torrado y Alberto Goachet, quienes abordaron desde distintas miradas —disciplina, investigación y práctica— la relación entre marketing, política y responsabilidad democrática.

El rol del marketing político en la democracia peruana

Durante su exposición, el Dr. Rolando Arellano recordó que la función esencial del marketing es unir oferta y demanda. En política, ese puente conecta partidos y candidatos con votantes y ciudadanos.

Advirtió sobre el riesgo del llamado “pseudo marketing político”: campañas enfocadas exclusivamente en ganar elecciones, sin asegurar capacidad real de cumplimiento ni visión de largo plazo. Solo 17 de 36 candidatos cuentan con experiencia en algún cargo electo y apenas 9 de los 46 partidos inscritos tienen más de 10 años de fundación, lo que evidencia un escenario de alta fragmentación e institucionalidad débil.

Arellano fue enfático: el rol del marketero incluye investigar lo que los ciudadanos necesitan, ayudar a ofrecer propuestas que puedan cumplirse y contribuir a generar ciudadanos satisfechos, no solo votantes momentáneos. “La neutralidad no debería ser una opción”, señaló, al invitar a asumir un compromiso activo con el proceso democrático

Rol de las encuestas políticas en el Perú: información, ética y responsabilidad

Desde la investigación, Urpi Torrado abordó uno de los temas más sensibles del debate público: el rol de las encuestas en la política explicando que una encuesta es una medición del presente, no una predicción del futuro. Su utilidad radica en detectar tendencias, entender motivaciones y aportar insumos para decisiones informadas.

Resaltó la importancia de una lectura técnica rigurosa, el entendimiento del margen de error y del nivel de confianza, así como la transparencia metodológica en la publicación de estudios.

Entre los principales aportes destacó la importancia de:

Diferenciar el análisis técnico de la simplificación mediática.

Entender el margen de error y el nivel de confianza.

Exigir transparencia metodológica y cumplimiento del Reglamento del Registro Nacional de Encuestadoras

Su reflexión final fue contundente: “Las encuestas políticas, mal usadas, confunden; bien leídas, ayudan.”

Foto: Especial para El Comercio

Campañas electorales, marcas políticas y ciudadanía informada

Desde la práctica, Alberto Goachet recordó que todos los partidos políticos se gestionan a través de marcas. Cada campaña construye narrativa, posicionamiento y propuesta de valor.

A través de casos internacionales —como las campañas de 1992, 2008 y 2016 en Estados Unidos— mostró cómo las campañas exitosas conectan con el contexto emocional y económico del ciudadano: recesión, incertidumbre, polarización o deseo de recuperación.

En el caso peruano, destacó la profunda desconfianza hacia los políticos tradicionales y la necesidad de promover un voto informado. Su llamado fue claro: incentivar la participación ciudadana y asumir nuestro rol como comunicadores, como marketeros y como peruanos

Citando a Bill Bernbach y John F. Kennedy, cerró con una invitación a no solo comunicar mejor, sino contribuir a un voto informado y consciente, asumiendo el rol como comunicadores, como marketeros y como ciudadanos comprometidos.

Una conversación que recién comienza

Con casi 250 participantes conectados desde distintas regiones del Perú, la conferencia evidenció que la comunidad está lista para asumir conversaciones profundas y necesarias.

La participación activa del público —tanto presencial como virtual— confirmó que la comunidad SPM está lista para asumir debates complejos con profundidad, ética y sentido de país.

Un inicio de año con propósito

Con esta conferencia, la SPM no solo inauguró su agenda 2026, sino que reafirmó su compromiso de promover un marketing más responsable, estratégico y conectado con los desafíos del Perú.

En el marco de sus 25 años, la institución continuará impulsando espacios de reflexión, formación y networking que fortalezcan la industria y contribuyan al desarrollo del país.

SOBRE EL AUTOR