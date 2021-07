La obtención de la Copa América por parte de la Selección de Argentina con Lionel Messi a la cabeza tras 28 años de sequía deja más de una lección sobre lo que ha cambiado desde las finales perdidas. Uno de los más críticos de ‘La Pulga’, Martín Liberman, opinó al respecto.

“Yo creo que hoy Messi jugó mal, esa es la diferencia entre unos y otros que dicen que Messi nunca juega mal. Hoy jugó mal, pero jugó tan bien la Copa, pero sobre todo fue tan líder de sus compañeros, fue tan terrenal”, inició el periodista deportivo a través de su canal de YouTube.

“Ante este Messi me rindo, ante el anterior no que tenía una asignatura pendiente, no conmigo, no con la Selección, no con la gente, sino con él porque es un crack y él podía hacer lo que hizo en esta Copa; tenía las capacidades”, añadió para destacar la performance del ’10′ albiceleste. “Messi es merecedor de esta Copa”, agregó.

“Lo bajaron del póster”

Haciendo énfasis en la unión y la química que posee el delantero con sus compañeros, Liberman calificó como un “acierto” las decisiones del técnico de Lionel Scaloni sobre los nombres que aparecieron en el torneo continental y que permitieron se consiga el título continental.

“Es difícil ganar solo, Messi ganaba con Xavi, Iniesta, Puyol, con Suárez, con Neymar; cuando se fueron no pudo, no ganó más […] necesitó que aparezca un ‘Dibu’ Martínez, un ‘Cuti’ Romero, un Guido Rodríguez para equilibrar, un De Paul para batallar, esos minutos electrizantes de Di María en el segundo tiempo, más allá de sus cinco asistencias y cuatro goles”, comentó el comunicador.

“Hay otro condimento para la Copa América. Messi gana la Copa -la que soñaba, la que anhelaba, la que quería- con el técnico al que él le levantó el pulgar […] Scaloni era, en el cuerpo técnico de Sampaoli, el más cercano con los futbolistas”, reveló sobre la relación del estratega con el goleador albiceleste.

VIDEO RECOMENDADO

El emotivo reencuentro de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo tras la Copa América. (Fuente: TNT Sports / La Capital)