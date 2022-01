Marvel prepara grandes lanzamientos para este 2022. El Universo Cinematográfico de Marvel tiene mucho que brindar a los fanáticos de los superhéroes, por lo que este año promete. Aquí te vamos a contar todo lo que se viene en películas y series.

Como se sabe, en el 2021 se estrenaron diferentes películas y series de Marvel en la plataforma de Disney Plus y también en el cine, pero no será nada comparado con lo que tienen preparado para el 2022. Aquí la lista de las películas y series de Marvel que no te puedes perder.

En cuanto a películas, la primera cita en las salas de cine será Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. El film tratará sobre la nueva etapa de la Fase 4 después de lo sucedido en Spider-Man: No way Home.

En julio llegará Thor Love and Thunder y a finales del 2022 se estrenará la seguna parte de Black Panther: Wakanda Forever.

En cuanto a las series, todas estarán disponibles en Disney+, así que si todavía no cuentas con la plataforma de streaming, es momento que pienses que adquirir el plan. Así podrá ver Moon Knight, She-Hulk, I am Groot, Secret Invasion, Ms. Marvel y The Guardian of the Galaxy Holiday Special.

Moon Knight (Caballero Luna) — serie para Disney+ el 30 de marzo

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura — 4 de mayo de 2022 en cines

She-Hulk — Serie para Disney+ en 2022

I am Groot — Serie de cortometrajes para Disney+ en 2022

Thor Love and Thunder — 8 de julio de 2022 en cines

Black Panther 2: Wakanda Forever — 11 de noviembre de 2022 en cines

Secret Invasion — Serie para Disney+ en 2022

Ms. Marvel — Serie para Disney+ en 2022

The Guardians of the Galaxy Holiday Special — Episodio original para Disney+ en 2022

