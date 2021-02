“The Supremes” fue el grupo musical femenino que revolucionó el pop en los años setenta. Mary Wilson, junto a Diana Ross y Florence Ballard, fue parte del tridente femenino más famoso de todos los tiempos y que marcó un estilo único que seguirá vigente en las siguientes generaciones.

Por eso hoy Estados Unidos llora la partida de Wilson, quien falleció a los 76 años en su casa en Henderson (Nevada, Las Vegas) según declaraciones que brindó su publicista, Jay Schwartz, al medio americano ET News. Las circunstancias de su fallecimiento no han sido reveladas.

Mary Wilson, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll

Cuando tenía 15 años, Mary Wilson residía en viviendas sociales de Detroit y tenía talento para el canto. Conoció a Florence Ballard en el colegio y juntas fundaron The Supremes, que en un principio se llamó The Primettes, banda colegial que ganó muchos concursos de talento.

Convencidas de que tenían todo para volverse famosas, el tridente consiguió que Berry Gordy, fundador de la discográfica Motown, accediese a grabarlas.

“Mary Wilson era muy especial para mí. Era una pionera, una diva y se le echará mucho de menos”, dijo Gordy, que fue responsable de muchos de los hits de la banda femenina.

El éxito demoró un par de años en llegar. Nacieron en 1961, pero fue en el 63 que sorprendieron a todos.

La canción “When the Lovelight Starts Shining Through His Eyes” interpretada por Diana Ross y el acompañamiento de Wilson y Ballard, fue el impulso que necesitaban para se consideradas en Estados Unidos tan importantes como los Beatles.

Pese a la salida de Diana Ross en 1970 -empezó un carrera en solitario- Wilson se mantuvo en The Supremes y aunque no volvió a dominar los ránkings, tuvo varias canciones exitosas. En 1977 la banda dejó de existir.

Mary Wilson nació el 12 de marzo de 1944 en Greenville, En 1986 publicó sus memorias “Dreamgirl: My Life As a Supreme”, en las que narra acontecimientos de su pasado y su relación con Diana Ross. Dos años después entró al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Se casó con Pedro Ferrer en 1974 y se divorció en 1981. Tuvo dos hijos: Turkessa y Pedro Antonio.

