La Corte Constitucional pidió la rectificación de algunas informaciones que emitió la serie web llamada ‘Matarife’, al estudiar la tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de Daniel Mendoza. Sin embargo, la Corte no permitió la pretensión que tenía Uribe al querer retirar todos los mensajes y capítulos de las redes sociales, además de vetar la serie ya que se trataría de una restricción contra la libertad de expresión.

Por otro lado, la Corte anunció que el contenido de la serie “Matarife: un genocida innombrable” no habla precisamente de de Uribe ya que también se cuentan hechos que no están vinculadas con las conductas públicas del expresidente y se publican críticas y denuncias en contra de otros funcionarios y figuras públicas. Estás no fueron cuestionadas y no fueron objeto de examen por la Corte Constitucional.

MATARIFE: ¿QUÉ DEBERÁ RECTIFICAR DANIEL MENDOZA?

El fallo de la tutela indica que Daniel Mendoza tendrá que rectificar la citada serie las información según la cual, por un fallo de tutela, tanto él como toda Colombia quedaron autorizados para tratar de “matarife”, “paramilitar”, “asesino”, “corrupto” y “narcotraficante” al expresidente Uribe Vélez”. Además de las expresiones que “Uribe Vélez estructuró”, “ideó”, “dirigió” y “está al frente” de un “aparato organizado de poder”, “empresa de la muerte” o “corporación criminal” que estaría compuesto por, entre otros, funcionarios públicos, “organizaciones paramilitares”, “narcotraficantes”, “bandas de sicarios” y “grandes terratenientes colombianos” y a través de esta grupo criminal, el señor Uribe Vélez no sólo ha dictado “políticas homicidas” y “parámetros de comportamiento homicida”, sino que también ha cometido distintos delitos en calidad de autor, tales como “narcotráfico”, “lavado de activos”, “testaferrato”, “masacres” y “múltiples asesinatos”.

MATARIFE: ¿QUÉ ORDENARÁ LA CORTE A DANIEL MENDOZA?

La Corte Constitucional impuso a Mendoza que cumpla con “las cargas de veracidad e imparcialidad previstas por el artículo 20 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional cuando ejerza la libertad de información y de prensa”.

Asimismo el fallo dice que “la Sala ordenará la Asociación Creative Bullets que facilite a Daniel Mendoza Leal, de manera oportuna y célere, el acceso a las plataformas de difusión de la serie y la cuenta de Twitter @ElQueLosDELATA para que este proceda a realizar la rectificación ordenada”.

MATARIFE: DANIEL MENDOZA Y SU RECTIFICACIÓN PÚBLICA

Daniel Mendoza deberá rectificarse a través de un pronunciamiento público en un plazo no mayor a los siguientes días hábiles a este 22 de julio, cunado fue emitida la resolución por la Corte Constitucional.