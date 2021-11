Una vez más, Mauro Icardi vuelve a ser tendencia y no precisamente por sus buenas actuaciones con el PSG. Yanina Latorre ha comentado lo que la expareja de Wanda Nara le habría regalado a la China Suárez tras revelar que esta viajó a París para encontrarse con el futbolista.

Y es que, hace unos días, la periodista informó que Wanda se había enterado, por un amigo de la actriz, que esta última viajó a la capital francesa para encontrarse con Icardi. El problema es que este le dijo que nunca se habían visto en persona y ahora los detalles siguen saliendo a la luz.

“Él me contó que todo lo que dije es verdad, que Jakob lo esperó en el auto, que reservó la habitación a nombre de un polista y que le regaló la remera rosa del Paris Saint-Germain a la China”, explicó Latorre en el programa de espectáculos ‘Los ángeles de la mañana’.

Por otro lado, la comunicadora también indicó otras confesiones del delantero argentino: “Me confesó que no tuvo sexo. Que empezaron a hablar, le gustó y se calentó. Que nunca definía, que lo apuraba. Tres días sí, cuatro no, videíto va, videíto viene”, señaló. Además, contó que “sigue amando a Wanda”.

Eso sí, Latorre explicó cómo es que Icardi actuaba junto a Jakob Von Plessen, esposo de la hermana de Wanda. “El PSG no concentra de local. Cuando Mauro juega en Francia, duerme en su casa, pero fue a la cancha con Jakob. Entonces Jakob lo lleva al hotel después de la cancha y se queda en el auto de Mauro durmiendo”, sentenció.

