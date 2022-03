La Secretaría de Educación Pública (SEP), en su calendario escolar de este 2022 tiene contemplado un fin de semana largo, a llevarse a cabo en este mes de marzo en México, debido a que el día 18 los maestros y directivos de escuelas de educación básica estarán ocupados en labores administrativas y el día 21 se conmemora el natalicio de Benito Juárez.

El fin de semana de este 19 y 20 de marzo se juntará con el descanso por el 21 de marzo, día que es festivo en conmemoración del natalicio de Benito Juárez García, un importante e influyente presidente recordado por implementar las Leyes de Reforma.

#MegaPuente

¿Ya sabías que hay un “mega-puente” durante este mes de marzo?



Comenzará el próximo viernes 18 de marzo y terminará el próximo lunes 21 de Marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, uno de los presidentes más importantes de México.#AmgNoticias pic.twitter.com/mFqgXY9hjM — Amg Noticias (@AmgNoticias) March 16, 2022

Es por ello que el próximo 21 de marzo, un día después del equinoccio de primavera, trabajadores y alumnos de escuelas tendrán libre el lunes, haciendo automáticamente un puente.

Sin embargo, el viernes habrá un día extra de descanso para muchos, y es que el calendario de la SEP marca una fecha que alegrará a más de uno y alargará su descanso, de acuerdo a la información de Milenio.

El viernes 18 de marzo, está marcado como día de Descarga administrativa, lo que quiere decir que los alumnos adscritos al calendario de la Secretaría de Educación Pública no tendrán que asistir. Sin embargo, no es un día de descanso oficial para todos los trabajadores, por lo que no todos podrán disfrutar del descanso desde este día.

Días festivos en México

1 de enero (Año Nuevo)

(Año Nuevo) 5 de febrero (Día de la Constitución)

(Día de la Constitución) 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez)

(Natalicio de Benito Juárez) 1 de mayo (Día del Trabajo)

(Día del Trabajo) 5 de mayo (Batalla de Puebla)

(Batalla de Puebla) 16 de septiembre (Día de la Independencia)

(Día de la Independencia) 1 de noviembre (Día de los Muertos)

(Día de los Muertos) 20 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana)

(Día de la Revolución Mexicana) 25 de diciembre (Navidad)

VIDEO RECOMENDADO:

El monstruo marino que habitaba las aguas peruanas hace 36 millones de años. El fósil de un cráneo de un monstruo marino depredador que habitaba las aguas peruanas hace 36 millones de años fue hallado en el desierto de Ocucaje por los paleontólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quienes lo presentaron en el Museo de Historia Natural de Lima con la certeza de que arrojará luz sobre la evolución de los cetáceos.