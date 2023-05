Tener mascotas es una gran responsabilidad. Implica darles de comer, cuidarlos y entregarles atención y cariño. Sin embargo, a cambio, estos animales son capaces de acompañarte de una manera especial, sobre todo los perros. Por ese motivo, son varias personas en México las que se preguntan si pueden llevar a su can en el Metrobús de CdMx al momento de trasladarse de un lugar a otro.

Todo esta incertidumbre nació a partir de lo sucedido con un video difundido en redes sociales. En dicho material audiovisual se ve como una mujer tiene que bajarse del Metrobus, pues está acompañada de un perro chihuahua. A continuación, te contaremos si está permitido o no viajar con una mascota en este medio de transporte.

Aunque te sorprenda, lo cierto es que sí puedes viajar con tu perrito en el Metrobus capitalino. Eso sí, debes cumplir con determinadas normas. Una de estas, por ejemplo, es que tu mascota permanezca en todo momento al interior de una transportadora cerrada.

Según la información brindada por el Metrobús, la transportadora debe estar cerrada totalmente, por lo que no se permitirá que una pata o la cola del perro toque el piso del Metrobus.

De otro lado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tiene sus propias reglas a las que tendrás que ceñirte si deseas viajar con tu perro.

Cabe resaltar que lo recomendado es no viajar con mascotas. No obstante, no se le negará el ingreso al dueño con su mascota siempre y cuando utilice una transportadora media o grande. Los perros guías también tienen libre ingreso al Metro de la Ciudad de México.

¿Qué debes tener en cuenta para llevar a tu mascota en transporte público?

A continuación, te dejamos cinco recomendaciones para que lleves de manera ideal a tu mascota en un transporte público, según Mis Animales:

1. Conocer y respetar las reglas específicas del transporte y de la ciudad.

2. Vacunación y desparasitación, siempre al día.

3. Identificar adecuadamente a tu mascota.

4. Elegir el transportín ideal para viajar en transporte público con una mascota.

5. Sacar de a pocos a tu mascota a la calle, por lo que tienes que respetar su tiempo de adoptación.

