Malas noticias para los ciudadanos de Lima que hacen uso del Metropolitano, pues la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) anunció que el servicio de alimentadores y de ruta troncal serían suspendidos en los próximos días por incumplimiento de pagos. Pero ¿cuándo se daría esto?

Las empresas que concesionan el servicio de transporte informaron que el sábado 3 de julio dejarán de operar los buses alimentadores en el lapso de las 9 a. m. y 4 p. m. De igual modo, el sistema troncal dejará de funcionar en ese horario a partir del miércoles 7 de julio. De continuar con el incumplimiento del pago, se cerraría el medio el jueves 15 de julio.

¿Por qué se tomaría tal medida?

Producto de la pandemia del COVID-19, los buses del Metropolitano se vieron en la obligación de reducir su aforo, lo que significó también la disminución en los ingresos; esto sería compensado con un subsidio por parte del Gobierno para que el precio de los pasajes no afecte a los usuarios.

“Como se recuerda, esta situación se generó como resultado de las restricciones operativas establecidas por el Estado ante la pandemia y ha sido materia de varios anuncios de suspensión del servicio en los últimos meses. A la fecha no se ha logrado establecer un sistema que opere de manera sostenible y oportuno. El esfuerzo de las empresas y sus trabajadores para solventar la operación ya no es viable”, señala el comunicado de la AFIN.

Leonie Roca, presidenta de la Asociación, precisó que la deuda pendiente corresponde a los meses de abril y mayo, además de acercarse la fecha de vencimiento del pago de junio. Por mes, las cifras oscilan entre los 11 y 12 millones de soles, cuyo desembolso debería realizarse el 25 de cada mes.

“El problema, y esto es importante resaltarlo: en un servicio público, lo más clave es la continuidad del mismo, por ejemplo, en agua, luz, teléfono. Lo que quieres es que funcione siempre […] Lo que no puede pasar es que esa continuidad no tenga una continuidad financiera porque si no la continuidad operacional no se garantiza. Imagínate que ahora vienen las gratificaciones. ¿Cómo les pagas a los trabajadores sino tienes flujo de caja?”, añadió.

La ATU responde

La Autoridad de Transporte Urbano en Lima y Callao (ATU) se pronunció mediante un comunicado en el que anuncia la aprobación de una norma que garantice la entrega del subsidio a las concesionarias, aunque solo menciona al mes de abril. Además, hicieron un llamado a que se deponga la medida de fuerza para evitar que esta afecte a sus usuarios.

