Si de constancia y determinación se trata, deberíamos hablar de un hombre en Tamaulipas, México, que pudo saldar una deuda gracias a las propinas que recibía en su trabajo. Su buen trato y experiencia lo hicieron ganarse estas monedas extra, las cuales obtuvo con todo merecimiento. Aquí su historia.

Pese a que en el país norteamericano, los sueldos por trabajos como el de un empacador no son muy altos, estos tienen que ingeniárselas para poder llevar el dinero necesario para el hogar. Sin embargo, la situación de este joven era de cierto modo particular, pues también arrastraba una deuda de 1500 pesos.

Llevada a las redes sociales de la mano de Lupita Santos, esta singular historia incluso sorprendió a la mujer, encargada del cobro de aquella deuda. No es para menos, pues el hombre se acercó al establecimiento dentro de la fecha acordada y con montones de monedas agrupadas.

“Esto es admirable. Hoy, hace 8 meses que una persona me pidió 1500 pesos prestados, es de bajos recursos y ahora trabaja de ‘cerillito’, para que entiendan, y me dijo: ‘Préstamelos, te los pago en 8 meses’”, explicó la autora de la publicación en su cuenta de Facebook.

La dueña de post también es sincera al mencionar que los trabajadores ni se acordaban de aquel préstamo al sujeto. “Ya no me acordaba, vino muy temprano y me pagó los 1500, así, con puras moneditas. Yo quería llorar porque aún hay gente que realmente valora lo que es un préstamo”, agrega Lupita con cierta congoja.

Como era de esperarse, los comentario no tardaron en hacerse presentes en la publicación de la red social, así como los mensajes de admiración por la actitud del empacador. “Cuando las ganas de pagar son sinceras, no importa cómo lo hagan, en pago o así, pero es admirable. Muchos se olvidan que les tendiste la mano un día”, escribe un usuario.

Y es que esta historia se hizo viral no solo por la singular forma de cómo el hombre se ganaba la vida y juntaba dinero suficiente pasa saldar su deuda. Gran parte de la empatía que surgió hacia él es gracias a la constancia y el compromiso que tuvo para cumplir con una obligación. Todo un ejemplo.

