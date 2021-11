No es sorpresa que la pandemia del COVID-19 ha obligado a muchas personas a dar un cambio radical en su forma de vivir. Para Maya Vera, una joven estudiante universitario a de México, significó algo más que elaborarse una nueva rutina: debía encontrar la forma de costear la carrera y así lo hizo.

Natural de la bella ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo, la muchacha se para tras una pequeña mesa donde coloca los ingredientes de los famosos tacos, bajo una sombrilla para protegerse del sol y vende la ronda del distintivo platillo mexicano a 15 pesos por ronda.

Y es que, en un país en que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), en 2019 y antes de la pandemia del coronavirus, la deserción escolar de niñas y mujeres fue de 2.3 millones. Para el ciclo escolar 2020-2021, otras 2.5 millones de ellas no se inscribieron y se esperaba que incrementen los 5 millones.

Sin embargo, motivada por no formar parte de una lamentable estadística, la muchacha de 22 años se ubica desde las siete hasta las diez de la mañana frente al Oxxo de la Avenida Bonampak. ¿El motivo? Obtener el dinero suficiente para culminar sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad del Caribe.

Su historia, como era de esperarse, se volvió viral luego de que Estefanía Alamilla compartiera los esfuerzos de la joven en su cuenta de Facebook. No es para menos, en un país en que no solo es difícil trabajar, sino también llevar clases a la par, Maya destaca por su actitud.

Aunque aún se desconoce si la institución educativa donde estudia le ha brindado algún tipo de beneficio por su particular situación, pero está más que claro que, aunque no fuere así, ella no dejará de esforzarse por lograr lo que se ha propuesto.

Como ejemplo de emprendimiento, la joven destaca entre sus pares, pero se debe considerar que ella tuvo la capacidad de autogestionar su propio negocio y así poder continuar sus estudios universitarios. Eso sí, el mensaje que deja es potente: quien desee llegar lejos, tendrá que hacer mucho por conseguirlo.

