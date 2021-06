En México, la escena del rap ha cobrado fuerza desde hace unos años y prueba de ello es el éxito de muchos artistas, no solo a nivel nacional, sino también internacional; sin embargo, uno de sus baluartes decidió decirle adiós y llevarse consigo un legado difícil de igualar.

Eric Sorzano, más conocido como ‘El Grave’ o ‘Gravedad’, fue un rapero que a los 50 años, luego de no poder ganar la batalla contra el cáncer, decidió probar suerte en el escenario de la eternidad. Incluso luego de anunciar que se tomaría un tiempo fuera de la música para enfocarse en su recuperación, le dedicó unas palabras como solo él podría.

“Si Dios me concede 1 día, 1 año o 100 años de vida, prefiero dedicar mi energía a mi esposa, mi hijo y mi seres queridos. Vida sólo una. El ego sale sobrando. Sin familia no somos nada. Tal vez un día Dios me conceda la oportunidad de regresar a los escenarios, a las batallas y a los estudios. Por lo pronto, les agradezco a todos el apoyo durante estos largos años y sólo les pido que me manden la mera vibra para sanar mi cuerpo”, se lee en la publicación de Facebook de hace más de dos años.

La escena mexicana lamenta su pérdida

De los primeros en anunciar su partida el último martes 22 de junio fue el colectivo nacido en los 2000, Never Die Crew: “Con un inmenso dolor les comunicamos sobre el lamentable fallecimiento de nuestro hermano y amigo Eric, mejor conocido como Gravedad. El Grave fue uno de los pioneros del rap mexicano: originario de Aguascalientes, fundador del colectivo Never Die, cofundador de la liga de batallas SPIT MX y colaborador en proyectos como Vox Populi y Svnto Pecvdo”, destacaron en Instagram.





“Uno de los mejores liricistas que tuvo el rap mexicano y personalmente un cabrón que siempre se portó excelente conmigo. Después de tanta lucha descansa en paz master. Hoy toca oír el código de barras en repetición y ver esas míticas batallas”, dedicó Lngsht en sus redes sociales.





“Que en paz descanses, mi Grave. Siempre fue y seguirá siendo un honor haber compartido el micro contigo. Le mando mi más sentido pésame a tu familia y a tu clica”, escribió Aleman en Instagram, con quien interpretaron ‘The Cypher Effect’ hace 5 años, uno de los mejores temas del artista.

