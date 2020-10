México será protagonista de uno de los amistosos más atractivos de la fecha FIFA de este martes 13 de octubre, cuando se enfrente en Cars Jeans Stadion de La Haya, Países Bajos a la selección de Argelia.

‘El Tri' alcanzó un importante triunfo de visita ante Holanda por la mínima con anotación del goleador Raúl Jiménez.

En tanto, Argelia llega a este duelo tras vencer 1-0 a Nigeria con gol de Rami Bensebaini.

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador de la selección mexicana de fútbol, afirmó este lunes que el partido del martes contra Argelia será difícil porque se trata de un rival con buenos futbolistas.

“Más allá de funcionar colectivamente, tienen a Yacine Brahimi, Sofiane Feghouli, Riyad Marhez, al central del Betis, Aïssa Mandi, jugadores muy buenos, hay otro grupo que juega en el fútbol francés y está Ismaël Bennacer, del Milán”, señaló el estratega en una rueda de prensa.

México enfrentará a los argelinos en La Haya, en un amistoso en el que tratará de mantener su paso perfecto en el 2020 después de superar por 3-0 a Guatemala, el 30 de septiembre, y por 1-0 a los Países Bajos, el miércoles pasado.

“Han tenido resultados satisfactorios; salir campeón de África no es sencillo, ganarle 3-0 a Colombia no hace demasiado tiempo no es nada sencillo”, agregó Martino.

Este vibrante encuentro podrás disfrutarlo a través de Canal 7 de TV Azteca y TUDN de Televisa. Además, todas las incidencias, goles y detalles los tendrás aquí en el web de El Comercio.

México - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Estados Unidos: 12:00 PT/ 15:00 ET

México: Alfredo Talavera - Luis Rodríguez, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jesús Corona, Orbelín Pineda, Raúl Jiménez.

DT Gerardo Martino.

Argelia: Alexandre Oukidja - Réda Halaimia, Aïssa Mandi, Mehdi Tahrat, Ramy Bensebaini, Haris Belkebla, Ryad Mahrez, Mehdi Abeid, Andy Delort, Farid Boulaya, Saïd Benrahma.

DT Djamel Belmadi.

