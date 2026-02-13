120 frases de Feliz San Valentín para dedicar a tu pareja con mensajes de amor este 14 de febrero

Como sabemos que no siempre es fácil encontrar la inspiración para dedicar palabras originales y diferentes que hagan sonreír a esa persona especial, en esta nota encontrarás la ayuda necesaria. Si estás pensando en enviar un mensaje romántico a esa persona especial, pero no sabes muy bien qué poner en el mensaje, gracias a la revista Clara, aquí te dejamos una recopilación de más de 100 frases perfectas para dedicar a una pareja o un amigo el 14 de febrero.

Frases por San Valentín 2026

A continuación, te presentamos los mejores mensajes y frases que compartió La Nación para que puedas dedicar a tu persona especial durante el Día del Amor y la Amistad:

“Hoy dejo que mis manos te conozcan, que mi alma se escape de noche para ir por ti. Hoy dejo que mi mente se detenga, direccione mi corazón para correr a ti” – Natalia Lafourcade

“Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz; hoy mañana siempre hasta el fin” – Natalia Lafourcade

“Es innegociable esa forma de ver la vida con alegría cada vez que tú me miras, cada vez que tú te cruzas en mi camino y me demuestras lo que es querer y sobre todo, sentirse querido”

“Tus ojos son dos magos pensativos, dos esfinges que viven en la sombra, dos enigmas muy bellos. Pero hay algo más bello aún: tu boca” – Amado Nervo

“Te amo más de los que mis palabras pueden expresar y me han permitido darte a entender”

“Me encanta estar contigo, porque es como sentirme volando en las nubes”

“Entre más te veo, más te admiro, más me gustas, más tiempo quiero pasar contigo y mi vida darte en un suspiro”

“Eres la historia de amor más linda que el destino está escribiendo en mi vida”

“Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos, tú si sabes quererme, tú si sabes adorarme, mi amor. No te vayas”- Natalia Lafourcade

“Eres mi primer pensamiento cuando me despierto y el último cuando duermo”

“Tu amor es la pieza de rompecabezas que le hacía falta a la historia de mi vida”

“Quiero regalarte el mar lleno de amor, un mundo lleno de felicidad y un infinito lleno de estrellas”

“La vida es una aventura llena de tesoros y quiero que el mapa sea nuestro amor”

“No existen palabras que describan la felicidad que siento cada vez que te pienso”

“Que nos perdone el tiempo, porque cada vez que te veo lo único que deseo es que se detenga”

“Nuestra historia es la como un cuento de hadas, llena de magia que nos hace volar con nuestras alas”.

Frases cortas por San Valentín 2026

“Gracias por estar en mi vida, te quiero”

“Te quiero tanto que no hay palabras para describirlo”

“Eres lo mejor que tengo en mi vida. ¡Gracias por existir!”

“Cuando hablan de amor, lo primero que pienso es en ti”

“Preferiría un minuto a tu lado, que una vida sin ti”

“El amor no tiene que ser perfecto, tiene que ser real y verdadero”

“Amor: una palabra, pero llega alguien y le da sentido a ese significado”

“Tú. Mi encanto, tú. Tú” – Natalia Lafourcade

“Si los latidos del corazón tuvieran nombre, los míos tendrían el tuyo”

“La sonrisa es mía, el motivo eres tú”

“La medida del amor, es amar sin medida”

“La luna es muy linda, pero no tanto como tú”

“Tu sonrisa es el amuleto que le hacía falta a mi vida para tener suerte”

“Somos imperfectos, pero somos perfectamente el uno para el otro”

“Mi corazón es feliz si está con el tuyo”

“Si volviera a nacer, desearía volver encontrarte, de la misma forma y en el mismo momento”

“Yo no buscaba nada, pero a ti te encontré”

“El amor es como el viento: no se ve, pero se siente”

“Despierto pensando en ti y dormido sueño contigo”

“Nadie es como tú y esa es tu magia”

“Hagamos un pacto: Tu y yo para toda la vida”

“Róbame el corazón, sería un gran privilegio”

“Si me dieran a elegir tres deseos, te pediría a ti las tres veces”

“Te cruzaste en mi camino y olvidé cuál era mi destino”.

Frases para dedicar a tu novia/o en San Valentín

“Eres la princesa con la que siempre soñé y mi sueño se hizo realidad”

“Eres imperfectamente perfecta para ser la sonrisa de todos mis días”

“Me dijeron que fuera a buscar la rosa más linda y te encontré a ti”

“Encontré a la mujer más bella en lo profundo de tu alma”

“No sé si existe la felicidad completa, pero yo soy completamente feliz estando a tu lado”

“El sueño es mío y la realidad fuiste tú, bella”

“Entre tantos errores que he cometido, tú eres el acierto más hermoso que he tenido”

“Vi el cielo y a cada estrella le di una razón de porque te quiero, pero me faltaron estrellas”

“No te amo por lo que tienes, te amo por lo que me haces sentir cuando estoy contigo”

“Eres cada pétalo que tiene una flor de nuestro jardín”

“Eres el significado de la palabra belleza y amor”

“Eres esa locura que necesita mi cordura”

“Eres la ladrona más hermosa que se ha robado mi corazón”

“Te amo más que a mi vida y te quiero siempre en mis días”

“Lo vacío de mis días se llenan con tu hermosa sonrisa, hermosa”

“cada vez que te busco encuentro una nueva forma de ver la vida”

Más mensajes románticos de San Valentín para dedicar este 14 de febrero

“Las relaciones son como un paseo por el parque: Jurassic Park. ¡Gracias por sobrevivir otro año conmigo!”

“El amor verdadero es dejarme elegir la película esta noche. ¡Feliz día de San Valentín, mi héroe!”

“A mi media naranja, mejor para picar, mejor para dormir la siesta y definitivamente mejor para ignorar las tareas domésticas”.

“Eres la prueba de que la paciencia es una virtud... ¡sobre todo después de haber esperado tanto tiempo para que lavaras los platos!”

“Feliz día de San Valentín al chico que tiene mi corazón y el control remoto de la televisión el 99% del tiempo”.

“Amar significa no tener que pedir perdón nunca... a menos que te hayas comido la última porción de pizza”.

“Haces que mi corazón se acelere y que mi café desaparezca. ¿Cómo logras hacer ambas cosas?”

“Celebremos el día de San Valentín como mejor lo hacemos: comiendo y fingiendo que las calorías no cuentan”.

“Me alegra mucho que me quieras a pesar de mis cuestionables dotes culinarias. Considéralo mi regalo permanente para ti”.

“Para mi Valentín, que siempre sabe cómo hacerme reír... y, de vez en cuando, gemir con sus chistes de papá”.

“Dicen que los polos opuestos se atraen, y tú eres la prueba viviente: a ti te encanta acampar y a mí me encanta la plomería interior”.

“Gracias por ser siempre mi cómplice, especialmente cuando se trata de llevar bocadillos a escondidas al cine”.

“Para el chico que siempre sabe cómo animarme, generalmente dejándome comer la última papa frita”.

“Eres mi caballero de brillante armadura... o al menos, ¡en pantalones deportivos y sudadera con capucha!”

“Eres mi hombre ideal... y, en ocasiones, mi hombre ideal. No hagamos de eso un hábito”.

Mensajes muy especiales de San Valentín

“Si no tardas mucho, te espero toda la vida” – Oscar Wilde

“Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas” – Pablo Neruda

“El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos” – Aristóteles

“Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección” – Antoine de Saint-Exupéry

“Las cartas de amor se empiezan sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho” – Jean Jacques Rousseau

“El mundo nace cuando dos se besan” – Octavio Paz

“Quiero llenar mi boca con tu nombre” – Pablo Neruda

“De todos los riesgos que ha corrido por usted, el único que no hubiera corrido nunca es el de no haberlo hecho” – Angeles Mastretta

“Hay cosas que sentimos en la piel, otras que vemos con los ojos, otras que nada más nos laten en el corazón” – Carlos Fuentes

“Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos” – Pablo Neruda

“La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco” – Platón

“Somos una casualidad llena de intención” – Mario Benedetti

“El amor se descubre a través de la práctica de amar y no de las palabras” – Paulo Coelho

“El amor no se ve con los ojos, sino con la mente, y por eso Cupido está pintado ciego” – William Shakespeare

“Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua, condenado por un amo sin rostro” - Octavio Paz

“Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida” – Pablo Neruda

“El amor verdadero hace milagros, porque él mismo es ya el mayor milagro” – Amado Nervo

“Siempre anduve paseando mi amor por todas partes, hasta que te encontré a ti y te lo di enteramente” – Juan Rulfo

“Te amo más que a mi propia piel” – Frida Kahlo

“Mientras dure el amor, ámame, entonces” – José Emilio Pacheco

“Para el amor no hay cielo, amor, solo este día” – Rosario Castellanos

“El amor no mira con los ojos sino con el alma” – William Shakespeare

“La ausencia es un ingrediente que le devuelve al amor el gusto que la costumbre le hizo perder” – Amado Nervo

“No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo; que al tenerlo lo ignora, y al perderlo llora” – Pablo Neruda

Tarjetas por San Valentín 2026

"La única manera de hacer un gran trabajo es amor lo que se hace. Si aún no has encontrado algo que ames, sigue buscando. No te conformes. Al igual que los asuntos del corazón, sabrás cuando lo encuentres", Steve Jobs

"No importa a quién amas, dónde amas, por qué amas, cuándo has amado o cómo has amado, solo importante que ames." - John Lennon

"La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y cómo quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música sea el alimento del amor." - Kurt Cobain

"Te amo sin saber cómo, ni cuánto, ni de dónde, te amor directamente sin problemas ni orgullo: así te amo porque no sé amar de otra manera." - Pablo Neruda

Amarte es como tener una suscripción a Netflix: nunca me aburro.