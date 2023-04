A favor y en contra de la marihuana: ¿quiénes son los famosos mexicanos que se han pronunciado?

En el Día de la Marihuana, que se celebra cada 20 de abril, siempre está en debate en las redes sociales o reuniones sobre el consumo lúdico. A pesar de que existen muchas posturas y argumentos a favor o en contra por parte de los internautas, ahora las estrellas han cobrado gran importancia en estos tiempos ya que más de un famoso mexicano reveló publicamente que consume estas sustancias.

¿QUIÉNES SON LOS FAMOSOS MEXICANOS QUE CONSUMEN MARIHUANA?

A continuación, conoce a los famosos mexicanos que se encuentran a favor y en contra del uso recreativo de la marihuana:

Marcos Valdés: El medio hermano de Cristian Castro reveló mediante una entrevista a TVyNovelas que los fines medicinales de la marihuana son buenos ya que logró utilizarlo cuando tenía que suministrar a su madre, Rosa María Bojalil. Valdés también cree que puede ser perjudicial cuando se consume en exceso.

“La marihuana ayuda a la gente que padece de reumas y problemas en sus articulaciones. Mi mamacita, por ejemplo, sufre dolores en sus piernas y le aplicamos una pomada hecha a base de cannabis; sin embargo, su consumo recreativo puede crear una adicción, ataca el hipocampo y luego viene un cambio de humor cuando no la consumes. A mí no me gusta ni el olor; no critico a quien la consuma, pero he visto sus efectos con varios amigos: los pone a bailar, reírse”, dijo.

Salma Hayek: La famosa actriz decidió cambiar de opinión sobre la marihuana tras interpretar a un personaje que tenía vinculación con el tema. En el año 2012, fue antagonista de la cinta Savages, donde tenía el papel de una poderosa jefa de un cartel de drogas mexicano. Después de su experiencia en el film, indicó estar a favor pero que sea controlado para que no genere dependencia.

“Las drogas legales que tu doctor te puede recetar también te pueden matar lentamente. Estoy a favor del uso recreativo y medicinal de la marihuana si se controla. Justo la cinta no se ha convertido en un sermón a favor de la legalización de la marihuana”, sostuvo por medio de una entrevista para la agencia de noticias Associated Press.

Luis Gerardo Méndez: El famoso actor que ha participado en varias películas como Nosotros Los Nobles o Misterio a bordo, a lado de Adam Sandler y Jennifer Aniston, asegura estar a favor de su consumo y regularización para el uso recreativo.

“Yo estoy completamente a favor, llevo tres días tuiteando y haciendo un poco de ruido. Creo que es muy importante, es un pequeño gran paso que puede ayudar a reducir los ingresos del crimen organizado y más adelante puede generar impuestos que se podrán utilizar para cosas que son necesarias. Es un debate muy interesante, pero me parece una decisión correcta”, dijo mediante sus redes sociales.

Karla Souza: La controversial actriz siempre se mostró a favor del uso de la marihuana siempre y cuando sea con fines medicinales:

“Como hemos visto en Estados Unidos, específicamente en Colorado y Los Ángeles, han empezado hacer eso y creo que depende de cada país, es importante entender que si no funciona en Alemania, no significa que va a funcionar aquí. Somos una comunidad diferente en cada caso y creo que los oficiales, el gobierno y la gente, será lo suficientemente consciente de que es algo sensible y que lo debemos manejar de una forma para que podamos dar un buen ejemplo”, sostuvo la actriz en el año 2015.

¿QUÉ DETERMINA LA LEY GENERAL DE SALUD?

La Ley General de Salud determina que una persona solo puede llevar consigo hasta cinco gramos de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, es decir, si se le encuentra portando más de lo debido será motivo para que sea presentado ante el Ministerio Público y se determine el ejercicio de la acción penal.