El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio positivo por tercera vez al virus Covid-19, según lo informó en sus redes sociales el domingo 23 de abril. En el mensaje publicado por medio de su cuenta de Twitter, el presidente confirmó que no está en una condición grave y que su corazón se encuentra en buenas condiciones.

AMLO: ¿QUIÉN REEMPLAZA EN EL CARGO SI EL PRESIDENTE DE MÉXICO ESTÁ AUSENTE?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comunicó por medio de sus redes sociales el pasado domingo 23 de abril que dio positivo por COVID-19 por tercera vez desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Ante la noticia, comenzó la duda sobre quién asumiría el cargo cargo del país en caso de que López Obrador necesite descanso por enfermedad o se ausente de manera permanente.

Según el Artículo 85 de la Constitución mexicana, si el Presidente pide una licencia hasta por 60 días naturales y esta es otorgada por el Congreso, la titularidad del Poder Ejecutivo será asumida en principio por el titular de la Secretaría de Gobernación, cargo que ahora ocupa Adán Augusto López.

Adán Agusto López, Secretario de Gobernación de México.

Es importante mencionar que López Obrador dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que Adán Augusto López lo representará en las conferencias matutinas por el momento.

¿CÓMO SE EJECUTA LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL EN MÉXICO?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina la cadena de sucesión presidencial. Esta establece los procedimientos a seguir en caso de que el presidente de la República no se encuentre en su cargo de manera temporal o permanente.

Según el Artículo 84 de la Constitución, si el presidente de México se ausenta de su cargo de manera temporal o definitiva, el secretario de Gobernación tomaría la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en condición de encargado, mientras el Congreso nombra al presidente interino o sustituto.

Si el presidente se ausenta temporalmente, solo puede pedir una licencia no más de 60 días naturales. Si el Congreso otorga el permiso, la titularidad del Poder Ejecutivo asumirá temporalmente el secretario de Gobernación.

En caso la ausencia sea permanente, el secretario de Gobernación asumirá las funciones del presidente hasta que se nombre al presidente interino o sustituto. De esta manera, el Congreso tendrá que realizar la elección del presidente interino en un periodo máximo de 60 días naturales.

AMLO REAPARECE TRAS VARIOS DÍAS

Manuel López Obrador publicó un video, en plena recuperación, para mostrar su mejoría y con ello despejar todo tipo de rumores sobre su estado de salud. “Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud, ya lo hice, pero de todas maneras como ha habido especulaciones es importante decirles que estoy bien”, mencionó AMLO en el documento.

El mandatario dijo que tiene COVID-19, enfermedad que “se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicie en el estado de Veracruz, hubo cambio de clima y fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, Cancún y Mérida (Yucatán) y ahí me hizo crisis”.

Además contó que se le bajó la presión “y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya como que me quedé dormido, fue una especie de vahído y llegaron de inmediato los médicos, (pero) no perdí el conocimiento, (...) fue un desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital”.

Por último relató que él no aceptó esos protocolos y como comandante supremo de las Fuerzas Armas exigió que no lo transladarán a ningún lado y en un sillón lo atendieron y le pusieron un litro de suero. “Me levantaron la presión y ya no pasó a mayores, no hubo afectación en el corazón, ni en el cerebro”, dijo.