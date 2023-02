El World Tour 2023 de ‘La Diva de América’ por Norteamérica tuvo un episodio polémico que ha puesto en duda la vigencia de su carrera artística. Ana Gabriel, leyenda de la música mexicana e intérprete de “Quien como tú”, se encuentra de gira en Estados Unidos, pero en su cuarto concierto del año, y el primero en California, fue la protagonista de una situación controversial criticada por sus fans. Conoce qué sucedió, y dijo luego de lo acontecido durante su show llevado a cabo el 25 de febrero.

¿QUÉ HIZO ENOJAR A ANA GABRIEL EN UN CONCIERTO DE SU GIRA “POR AMOR A USTEDES”?

A sus 67 años, la artista mexicana que celebra casi 5 décadas de entrega a la música, continúa cantando para su público latinoamericano, pero en esta ocasión se encuentra en el ojo de la tormenta por haberse enojado durante una de sus presentaciones del “Por Amor A Ustedes” 2023 en Estados Unidos.

Durante el inicio de su concierto ante una multitud en el Kia Forum de Los Angeles, Ana Gabriel empezó siendo ovacionada, y terminó abucheada luego de expresarse abiertamente a favor de la defensa de las naciones que a su entender viven en dictadura por la gestión de sus mandatarios como Venezuela, Cuba y Nicaragua, y criticada por hablar de política en vez de interpretar sus clásicos temas.

“No soy política, soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua”, aseveró la cantante nacida en Guamúchil y ganadora de premios Lo Nuestro, Billboard y Grammy Latino, quien también se refirió a Perú en su mensaje tras escuchar el vitoreo de un sector de los asistentes a su espectáculo.

Ana Gabriel, también, mencionó a Tania Libertad como una de las personas que ha sufrido ataques por la caótica situación de conflictividad que padeció Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, e insistió en que Perú es otro de los países de Latinoamérica que hay que cuidar y defender.

Tras casi 5 minutos dedicados a manifestar sobre su posición contra los regímenes revolucionarios y totalitarios, la silbatina se acentuó, y la legendaria artista de 67 años perdió los papeles indicando que “no entiendo lo que están diciendo”.

“Sí, yo sé que siempre me piden que cante, a eso vengo, a cantar, pero un cantante no se vale nada más de cantar, se nace también de defender a las naciones a donde llega”, manifestó tajantemente, y sentenció asegurando que “es cierto que pagaron para escucharme cantar, sino quieren escucharme hablar, muy facilito, pongan el CD en su disco”.

Sumado al altercado con su público en California, Ana Gabriel recurrió a sus redes sociales un día después, domingo 26 de febrero, para retuitear varios videos vinculados a la marcha convocada para protestar contra la reforma del Instituto Nacional Electoral (INE) de México.

¿QUÉ DIJO ANA GABRIEL LUEGO DEL INCIDENTE CON LOS FANS DE SU CONCIERTO EN CALIFORNIA?

El enojo se convirtió en tranquilidad para Ana Gabriel algunas horas después de lo ocurrido en el Kia Forum de Los Angeles.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la cantante mexicana publicó un mensaje dirigido hacia sus fanáticos para pedir disculpas, y también puntualizar que “parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista”.

Asimismo, dijo que necesita tiempo para recuperarse del shock mediático, igualmente se comprometió a cumplir con su gira mundial “Por Amor A Ustedes”, y asumió su responsabilidad aunque “no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones”.