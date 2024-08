‘La casa de los famosos México 2′ sigue generando gran polémica y dando que hablar entre sus seguidores. El último domingo 18 de agosto, en medio de gran expectativa, se dieron posicionamientos muy controversiales que provocaron que dicho espacio sea tendencia en redes sociales. En esta oportunidad, Ricardo Peralta con Arath de La Torre estuvieron cara a cara y se dijeron frases que no pasaron desapercibidas. Aquí te vamos a contar todos los detalles.

Arath de la Torre es tendencia por su contundente respuesta a Ricardo Peralta en LCDLF México: “No eres Wendy Guevara, esa historia ya se contó”

“Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así’. Y hoy vengo a explicarte un concepto llamado expresión de género. La cual va ligada a la orientación que es homosexual y también va ligada a la identidad de género. Mi identidad de género es, fluido, no binario, eso quiere decir, ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, como tenemos nuestro manierismos y cómo nos vestimos”, empezó diciendo Ricardo Peralta.

Luego, con un tono más desafiante, Peralta agregó: “Yo sé que tal vez me puedas decir, solamente se refería que no le gustó su ropa. Sé perfectamente que no te referías a eso, porque tampoco existo para ti en esta casa y tu tampoco vas a existir para mí. También me gustaría decirte que es algo con lo que he luchado toda mi vida, no me gustaría que la gente creyera que soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta. ¡Arriba los jotos afeminados!”

¿Qué le contestó Arath de La Torre a Ricardo Peralta?

Arath no se quedó callado y le pidió a Ricardo que volviera a su posición para que escuchara lo que tenía que decirle. “Creo que te estás equivocando, yo no tengo ningún problema de ningún sentido con nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande. Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas. Yo siempre he dicho incluso, que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris. Mis respetos para tí siempre y toda tu comunidad... No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así, no juegues sucio. Yo siempre te he extendido mi mano. No eres Wendy. Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia, porque esa ya se contó”.

¿Quiénes participan en ‘La casa de los famosos 2′?

1- Mario Bezares

2- Briggitte Bozzo

3- Shanik Berman

4- Agustín Fernández

5- Sabine Moussier

6- Arath de la Torre

7- Luis ‘Potro’ Caballero

8- Karime Pindter

9- Ricardo Peralta

10- Mariana Echeverría

11- Gala Montes

12- Siang Chiong

13- Gomita (Araceli Ordaz)

14- Adrián Marcelo

15- Paola Durante