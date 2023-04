Blackpink, la popular girlband de K-pop, conformada por Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo fue todo un éxito en el festival de música Coachella 2023. Las jóvenes artistas realizaron una serie de presentaciones, en las que encabezaron el gran festival en las fechas del 16 y 22 de abril. Como si fuera poco su incursión en el 2019, su primera vez en un Coachella; 4 años después las integrantes de Blackpink regresan a cantar y presentar sus mejores éxitos y su último álbum ante los asistentes del festival.

Una de las presentaciones más esperadas por los blinks, fandom de Blackpink, es la agendad para julio en el ‘Hyde Park British Summertime Festival’, otro gran festival que acogerá a las intérpretes de ‘Pink Venom’.

Las cantantes e integrantes de la girlband fueron recibidas en el escenario de Coachella con grandes aplausos tras iniciar con su característico lema “Blackpink in your area” y tras presentarse con sus respectivos nombres y agradecer al público asistente.

El show de Blackpink fue a lo grande, contó con coreografías, un gran número de bailarines, actuaciones musicales y más. Todo ello tuvo una extensión de 90 minutos en los que cantaron grandes éxitos como ‘Ddu Du Ddu Du’, ‘How You Like That’, ‘Kill This Love’, ‘Shut Down’, ‘Money’, el single solista de Lisa e incluso ‘Flower’ interpretado por Jisoo.

Blackpink en Coachella 2023: Así fue su presentación en el gran festival de música y artes | Foto: instagram @sooyaaa__

Blackpink en Coachella 2023

Mira aquí su presentación: