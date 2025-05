No cabe duda de que una de las personalidades con mayor influencia en la historia de la cultura popular es, sin duda, Britney Spears, quien con sus mejores éxitos musicales, como “Toxic”, “Criminal”, “Sometimes”, “I’m a Slave 4 U”, entre otros, ha marcado toda una generación juvenil. De hecho, durante todos estos años de trayectoria ha logrado vender miles de discos en todo el mundo. Sin embargo, el nombre de la “Princesa del Pop” vuelve a llamar la atención de los principales medios y los seguidores, ya que recientemente protagonizó un nuevo incidente y, esta vez, en un vuelo privado que la llevaba desde Cabo San Lucas, México, a Los Ángeles, Estados Unidos. Este hecho anecdótico llevó a la artista a utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre lo sucedido y explicar las razones que la llevaron a tomar esta polémica decisión. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

BRITNEY SPEARS PROTAGONIZÓ UN NUEVO INCIDENTE EN LOS ÁNGELES

Hace unos días, Britney Spears vivió, probablemente, uno de los momentos más tensos de su vida, pues, según informes de People y TMZ, la reconocida artista protagonizó un hecho polémico durante un vuelo privado desde Cabo San Lucas a Los Ángeles. En esta oportunidad, la cantante estadounidense consumió alcohol y luego procedió a encender un cigarrillo durante el viaje, lo que alarmó a los demás tripulantes, quienes le solicitaron que lo apagara, ya que violan las regulaciones federales de aviación.

A pesar de que la actriz de 43 años hizo caso a esta orden, lo cierto es que al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) las autoridades locales le llamaron la atención por su proceder, aunque horas después fue absuelta de todo cargo y quedó libre. Sin embargo, eso no es todo, ya que una fuente declaró para mencionado medio que no es la primera vez que Britney tiene estos tipos de escándalos. Pues, en diciembre de 2024, la “Princesa del Pop” también infringió las normas de seguridad aérea al portar un encendedor de butano a bordo, lo que generó pánico entre los asistentes.

Tras el incidente, Britney Spears no dudó en utilizar su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido y hacer un mea culpa. La interprete de “Sometimes” asumió que fumar en pleno vuelo estaba permitido debido al diseño de los asientos. Además, pensó que la presencia de la policía en el aeropuerto era para apoyarla, pero no fue así, por lo que procedió a pedir las disculpas del caso a quienes se vieron perjudicados por su conducta en el vuelo. Asimismo, no dejó pasar el momento para criticar la mala actitud que tuvieron, según ella, algunos de los integrantes, ya que no le permitieron levantarse por casi media hora. “Actuó muy raro. No me gustó la forma en que me puso el cinturón y ¡también invadió mi espacio!”, escribió.