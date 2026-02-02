Tras casi cuatro años de inactividad como agrupación completa a causa del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda más popular del mundo, BTS, anunció con bombos y platillos su regreso a los escenarios con su tour mundial este 2026. Esto, sin duda, ha generado una serie de incertidumbre entre los miles de seguidores de Sudamérica, quienes se cuestionan sobre los precios que tendrían estas presentaciones. De hecho, los fans se vienen organizando en diversos países para que la agrupación coreana reciba un emotivo y cálido recibimiento. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SERÍAN LOS PRECIOS PARA LAS ENTRADAS A LOS CONCIERTOS DE BTS EN SUDAMÉRICA?

En el mundo, BTS es un reconocido grupo surcoreano de K-pop creado por BigHit Entertainment (HYBE), que debutó el 13 de junio de 2013 y está conformado por siete integrantes: RM (Kim Nam-joon), Jin (Kim Seok-jin), SUGA (Min Yoon-gi), Jimin (Park Ji-min), V (Kim Tae-hyung) y Jungkook (Jeon Jung-kook). Precisamente, tras el anuncio de la gira mundial “Arirang World Tour” de la banda surcoreana este 2026, los fanáticos de Argentina, Colombia, Chile y Perú han estimado el costo de las entradas basándose en el tipo de cambio aplicado en México. De esta manera, te presentamos los posibles precios, compartido por La República, para los conciertos en estos países:

Colombia (2 y 3 de octubre):

Naranja C: $ 371,070 COP

PDC: $ 596,400 COP

Secciones 101-108: $ 939,960 COP

Naranja B: $ 1,039,080 COP

Naranja A: $ 1,682,100 COP

Verde: $ 1,781,220 COP

Platino B: $ 1,880,130 COP

Platino A: $ 2,799,300 COP

VIP: $ 3,724,600 COP

Perú (9 y 10 de octubre):

Platino A: S/ 2,557

Platino B: S/ 1,717

Verde: S/ 1,627

Naranja A: S/ 1,537

Naranja B: S/ 949

Secciones 101-108: S/ 858

PDC: S/ 545

Naranja C: S/ 339

VIP: S/ 3,411

Chile (16 y 17 de octubre):

Naranja C: 88,115 CLP

PDC: 141,614 CLP

Secciones 101-108: 223,143 CLP

Naranja B: 246,636 CLP

Naranja A: 399,508 CLP

Verde: 422,972 CLP

Platino B: 446,108 CLP

Platino A: 664,706 CLP

VIP: 886,300 CLP

Argentina (23 y 24 de octubre):

Naranja C: $ 146,600 ARS

PDC: $ 235,600 ARS

Secciones 101-108: $ 371,200 ARS

Naranja B: $ 410,600 ARS

Naranja A: $ 664,800 ARS

Verde: $ 704,000 ARS

Platino B: $ 742,500 ARS

Platino A: $ 1,106,900 ARS

VIP: $ 1,467,700 ARS

¿QUÉ NOTA DIPLOMÁTICA ENVIÓ LA PRESIDENTA DE MÉXICO A COREA DEL SUR?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló el pasado lunes que envió una nota diplomática al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar su intervención y lograr que el grupo surcoreano BTS ofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que (BTS) venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La reacción de la gobernante mexicana ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de k-pop, que anunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.