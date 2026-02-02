Tras casi cuatro años de inactividad como agrupación completa a causa del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda más popular del mundo, BTS, anunció con bombos y platillos su regreso a los escenarios con su tour mundial este 2026. Esto, sin duda, ha generado una serie de incertidumbre entre los miles de seguidores de Sudamérica, quienes se cuestionan sobre los precios que tendrían estas presentaciones. De hecho, los fans se vienen organizando en diversos países para que la agrupación coreana reciba un emotivo y cálido recibimiento. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
¿CUÁLES SERÍAN LOS PRECIOS PARA LAS ENTRADAS A LOS CONCIERTOS DE BTS EN SUDAMÉRICA?
En el mundo, BTS es un reconocido grupo surcoreano de K-pop creado por BigHit Entertainment (HYBE), que debutó el 13 de junio de 2013 y está conformado por siete integrantes: RM (Kim Nam-joon), Jin (Kim Seok-jin), SUGA (Min Yoon-gi), Jimin (Park Ji-min), V (Kim Tae-hyung) y Jungkook (Jeon Jung-kook). Precisamente, tras el anuncio de la gira mundial “Arirang World Tour” de la banda surcoreana este 2026, los fanáticos de Argentina, Colombia, Chile y Perú han estimado el costo de las entradas basándose en el tipo de cambio aplicado en México. De esta manera, te presentamos los posibles precios, compartido por La República, para los conciertos en estos países:
Colombia (2 y 3 de octubre):
- Naranja C: $ 371,070 COP
- PDC: $ 596,400 COP
- Secciones 101-108: $ 939,960 COP
- Naranja B: $ 1,039,080 COP
- Naranja A: $ 1,682,100 COP
- Verde: $ 1,781,220 COP
- Platino B: $ 1,880,130 COP
- Platino A: $ 2,799,300 COP
- VIP: $ 3,724,600 COP
Perú (9 y 10 de octubre):
- Platino A: S/ 2,557
- Platino B: S/ 1,717
- Verde: S/ 1,627
- Naranja A: S/ 1,537
- Naranja B: S/ 949
- Secciones 101-108: S/ 858
- PDC: S/ 545
- Naranja C: S/ 339
- VIP: S/ 3,411
Chile (16 y 17 de octubre):
- Naranja C: 88,115 CLP
- PDC: 141,614 CLP
- Secciones 101-108: 223,143 CLP
- Naranja B: 246,636 CLP
- Naranja A: 399,508 CLP
- Verde: 422,972 CLP
- Platino B: 446,108 CLP
- Platino A: 664,706 CLP
- VIP: 886,300 CLP
Argentina (23 y 24 de octubre):
- Naranja C: $ 146,600 ARS
- PDC: $ 235,600 ARS
- Secciones 101-108: $ 371,200 ARS
- Naranja B: $ 410,600 ARS
- Naranja A: $ 664,800 ARS
- Verde: $ 704,000 ARS
- Platino B: $ 742,500 ARS
- Platino A: $ 1,106,900 ARS
- VIP: $ 1,467,700 ARS
¿QUÉ NOTA DIPLOMÁTICA ENVIÓ LA PRESIDENTA DE MÉXICO A COREA DEL SUR?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló el pasado lunes que envió una nota diplomática al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar su intervención y lograr que el grupo surcoreano BTS ofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.
“Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que (BTS) venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La reacción de la gobernante mexicana ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de k-pop, que anunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.