Cha Eun Woo, uno de los idols más reconocidos a nivel mundial, ha confirmado su paso por Latinoamérica. La estrella de K-pop e integrante de Astro anunció fechas para México como parte de su gira Just One 10 Minute: Mystery Elevator en CDMX. Tras el lanzamiento de solo una primera fecha y el sold out, se hizo oficial una segunda fecha para la comunidad fanática mexicana, quienes tendrán dos oportunidades para ver al multifacético Eun Woo. Revisa en las siguientes líneas todo sobre los próximos conciertos.

Cha Eun Woo en CDMX: ¿Cuándo y dónde se presenta?

El actor y cantante visitará la ciudad mexicana este 4 y 5 de junio del 2024 y se presentará en la Arena CDMX a las 7 p.m. como lo indica el comunicado oficial a través de Instagram.

Cha Eun Woo en México 2024: ¿Cuándo es la venta de entradas y dónde comprarlas?

La venta de entradas se dio el 27 de abril del 2024 al mediodía (horario local de México) a través de la web de superboletos.com. Como mencionamos solo necesitarás ingresar a la web, registrarte de ser necesario sino solo ingresar tu usuario y contraseña. Ir al apartado de Cha Eun Woo en México y seleccionar la zona a la que quieras conseguir tickets, sigue el proceso de compra, paga online y listo. Necesitas estar muy atento/a a caídas de la web, venta agotada o cambios anunciados por los organizadores.

Zonas y precios de entradas para Cha Eun Woo en México

Consulta aquí las zonas y precio respectivos al concierto de Cha Eun Woo en México:

Precio de entradas y zonas al concierto de Cha Eun Woo en México | Foto: Diseño EC

su papel protagónico en el k-drama "True Beauty" como también su colaboración en el OST de la producción: