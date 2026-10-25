Cristian Sainz Castro, conocido artísticamente como Cristian Castro, se ha ganado el cariño del público gracias a sus grandes éxitos musicales, que abarcan diversos géneros, desde el rock y el pop hasta el bolero, la balada romántica y la música tradicional mexicana, como el mariachi. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, el cantante mexicano ha vendido millones de discos y consolidado su carrera a nivel internacional. En ese sentido, en las últimas horas, su nombre ha vuelto a captar la atención de los internautas tras interpretar un reconocido tema de José José junto al futbolista Javier “Chicharito” Hernández. El encuentro generó diversas reacciones en redes sociales debido a un particular momento que ocurrió antes de la presentación del cantante mexicano. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

CHICHARITO HERNDÁNDEZ CANTA JUNTO A CRISTIAN CASTRO Y VIDEO SE VUELVE VIRAL EN REDES SOCIALES

En el marco de su gira internacional “Nada – Solo Éxitos Tour 2026”, Cristian Castro viene cautivando con sus más grandes éxitos musicales a miles de fanáticos. Sin embargo, el pasado 23 de octubre, antes de subir al escenario del Texas Trust CU Theatre, en Grand Prairie, Texas, el cantante mexicano recibió a un invitado de honor que llamó la atención del público y se volvió viral en las redes sociales: Javier “Chicharito” Hernández, reconocido referente del fútbol mexicano.

Todo comenzó cuando el cantante empezó a interpretar “Volcán”, tema de José José, ante la sorpresa del deportista. Posteriormente, el artista de 51 años lo invitó a acompañarlo con los coros y le dijo: “¡Tú haces el coro, eh! Para sorpresa de muchos, el delantero se animó a cantar una parte del tema, aunque no logró alcanzar la exigencia vocal de la canción. Esto, sin duda, generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios recomendaron al exseleccionado mexicano a concentrarse en el fútbol.

¿CUÁNTO ES LA FORTUNA DE CRISTIAN CASTRO?

No cabe duda de que Cristian Castro atraviesa uno de sus mejores momentos no solo profesionalmente, sino también en el amor, ya que se encuentra comprometido con la mexicana Vanessa Ríos. Sin embargo, en cuanto a su vida artística, que comenzó a los seis años, por lo general, ha estado marcado por triunfos, incursionando en diversos géneros, como la balada romántica, música tradicional mexicana, bolero y recientemente el rock y pop. Esto le ha permitido obtener decenas de premios gracias a sus éxitos musicales y álbumes que ha publicado.

De esta manera, la plataforma especializada Celebrity Net Worth reveló que el patrimonio del cantante de 51 años asciende a unos 25 millones de dólares, equivalentes a casi 498 millones de pesos mexicanos, tras más de treinta años de carrera artística. Según la página web, la información proviene de análisis financieros y estudios de mercado que fueron elaborados, especializado en calcular el valor económico de personalidades del entretenimiento en el mundo. Su fortuna le ha permitido contar con lujosos bienes, por lo que esta noticia ha sorprendido a sus seguidores, quienes resaltan su buena administración con el dinero en los últimos tiempos.