Cómo fueron los últimos momentos de Chabelo antes de morir? Esto reveló el actor Sergio Corona

Durante los últimos tiempos, Xavier López Chabelo fue un sinónimo de “inmortalidad” en los memes de las redes sociales, pues como se recuerda, el querido “amigo de todos los niños” falleció el pasado 25 de marzo a los 88 años. El gremio artístico y los seguidores que por muchos años lo consolidó como una de las figuras más emblemáticas del país lo recuerdan con mucha alegría.

¿QUÉ DIJO SERGIO CORONA SOBRE LA MUERTE DE CHABELO?

Sergio Corona fue uno de los invitados del programa de YouTube llamado “La Entrevista con Yordi Rosado” en la cual no dudo en revelar varios episodios de su vida personal y profesional, por lo que contó cómo fueron los últimos minutos de vida de su íntimo amigo, Xavier López “Chabelo”.

Como se sabe, según la información que brindó la familia de “Chabelo”, el emblemático conductor murió por complicaciones abdominales y luego detallaron que presentó un cuadro de abdomen agudo y un choque séptico, aunque no lograron dar más detalles, por lo que hasta hace unos días no se sabía cómo fueron los últimos minutos del titular de “En familia”.

Entonces, durante su entrevista con Jordi, lo primero que se le vino a la mente cuando tocó el tema de Chabelo fue no haber asistido a su funeral, pero dejó en claro que tomó esta decisión pensando en la familia del actor y mencionó que la partida del “amigo de todos los niños” le perjudicó bastante.

“No fui a la funeraria, no hablé a su casa cuando murió para dar el pésame, nada de eso, sabía que la esposa y la familia iba a tener mucha preocupación, yo me presenté, no servía y tuve mucha pena”, dijo Corona, quien también señaló que después de cuatro días pudo comunicarse por teléfono con Teresita Miranda, para darle el pésame por el fallecimiento de su esposo y fue aquí donde contó como pasó “Chabelo” sus últimas horas.

“Me dijo que el día que murió él (Xavier López “Chabelo”) empezó a hablar, a pedir que se acercaran, muchas cosas. Al final, le decía a su esposa ‘me estoy muriendo, me voy a morir, me estoy muriendo’, entre esas quejas de su muerte y su sentir, en esos momentos se murió Xavier, gritó. ‘me voy a morir’, fue terrible”, sostuvo muy conmovido Sergio Corona.

10 DATOS QUE NO CONOCÍAS DE CHABELO

A continuación, te brindamos algunos datos que probablemente no conocías sobre la vida de Chabelo, el amigo de todos los niños:

Chabelo tiene nacionalidad estadounidense.

Durante tres meses, Chabelo sirvió en una base de San Diego California.

Es doctor y ejerció su profesión durante cuatro años en un hospital privado.

Se casó dos veces, su primera esposa fue Angelita Castani con quien estuvo casado durante dos años, luego contrajo matrimonio con Teresita Miranda con quien tuvo tres hijos. Fuera del matrimonio tuvo una hija llamada Leslye López Pérez a quien nunca reconoció, aunque sí le pasaba una pensión.

Tenía una colección de ranas de más de dos mil piezas, porque creía que traían buena suerte.