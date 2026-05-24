El Toronto Stadium, anteriormente denominado BMO Field, se prepara para recibir el Mundial de 2026 con una propuesta arquitectónica que se distingue del modelo tradicional de grandes recintos deportivos. A diferencia de los enormes estadios de concreto que suelen ser escenario de competiciones internacionales, este espacio apuesta por una escala más equilibrada y una estructura de carácter más contenido. Esta identidad formó parte de la concepción original desarrollada por el estudio canadiense Brisbin Brook Beynon Architects y hoy se convierte en el eje principal de su proceso de modernización. La renovación del estadio busca preservar su esencia sin renunciar a las exigencias que implica albergar un evento de alcance mundial. Más que una transformación radical, el proyecto pretende fortalecer las características que lo diferencian y adaptarlas a las necesidades actuales en términos de capacidad, infraestructura y experiencia para los espectadores.

Estas características son las que han puesto en el ojo de los arquitectos del mundo debido a su transformación temporal

Asimismo, esta renovación evidencia una tendencia cada vez más presente en la arquitectura deportiva actual: apostar por diseños prácticos y sostenibles que establezcan una conexión más armónica con el entorno urbano. Más allá de priorizar estructuras de gran escala y carácter monumental, numerosos proyectos contemporáneos buscan combinar funcionalidad, identidad y confort, transformando los estadios en espacios más vinculados con la vida cotidiana de la ciudad y las necesidades de quienes los utilizan. En ese contexto, el recinto atraviesa una remodelación estratégica orientada a incrementar temporalmente su capacidad sin alterar la esencia que lo caracteriza. Frente a una industria acostumbrada a construcciones de gran magnitud, el proyecto en Toronto opta por una visión más equilibrada, dando prioridad a criterios de integración urbana y a una relación más coherente con el paisaje y el tejido de la ciudad.

Con el lago que se encuentra al lado hace que los arquitectos opten por una estructura más abierta por el entorno

El estadio está ubicado a orillas del lago Ontario, una condición geográfica que influye directamente en su concepto arquitectónico. En lugar de desarrollar una estructura cerrada y aislada, los diseñadores apostaron por un planteamiento abierto que permite una mayor conexión con el entorno y el paisaje circundante. En su interior, las tribunas se distribuyen de manera compacta alrededor del campo de juego, una decisión que reduce la distancia visual entre el público y la acción deportiva. Esta configuración también favorece una atmósfera sonora más intensa y envolvente, evocando la esencia de los tradicionales estadios europeos, aunque incorporando la estética sobria y la claridad visual propias del diseño canadiense. Así este estadio se encuentra listo para sus citas mundialistas sin perder su identidad que le caracteriza.

Otros detalles de esta arquitectura que nadie debe perderse por lo que este estadio es muy especial en el Mundial 2026

La selección de materiales responde a la misma filosofía de sobriedad y funcionalidad. La estructura metálica, de carácter liviano, permite que el recinto se integre al entorno sin imponerse visualmente sobre el paseo costero y las áreas verdes cercanas. El proyecto se sustenta en soluciones prácticas y un diseño de líneas depuradas que busca aprovechar al máximo la iluminación natural. Se trata de una propuesta arquitectónica centrada en la claridad y la eficiencia de los espacios, dejando de lado elementos decorativos innecesarios. Asimismo, el diseño saca provecho de las amplias vistas y de las corrientes de aire procedentes del lago para favorecer una ventilación natural y mantener un ambiente más fresco. A diferencia de otros estadios completamente cerrados, este recinto conserva una conexión permanente con su entorno geográfico, permitiendo que los espectadores mantengan una relación visual constante con el paisaje urbano que lo rodea.

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