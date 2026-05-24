Por Redacción EC

El Toronto Stadium, anteriormente denominado BMO Field, se prepara para recibir el Mundial de 2026 con una propuesta arquitectónica que se distingue del modelo tradicional de grandes recintos deportivos. A diferencia de los enormes estadios de concreto que suelen ser escenario de competiciones internacionales, este espacio apuesta por una escala más equilibrada y una estructura de carácter más contenido. Esta identidad formó parte de la concepción original desarrollada por el estudio canadiense Brisbin Brook Beynon Architects y hoy se convierte en el eje principal de su proceso de modernización. La renovación del estadio busca preservar su esencia sin renunciar a las exigencias que implica albergar un evento de alcance mundial. Más que una transformación radical, el proyecto pretende fortalecer las características que lo diferencian y adaptarlas a las necesidades actuales en términos de capacidad, infraestructura y experiencia para los espectadores.