¿Cómo será la celebración del aniversario de BTS en México?

Tras varios meses de ausencia, BTS está de regreso y en el foco de la atención, ya que la banda se alista para celebrar su décimo aniversario. Para festejar en forma, la agrupación anunció FESTA, un mega evento que será online y servirá para dos cosas: celebrar los años pasados desde el lanzamiento de la agrupación musical y al mismo tiempo cautivar a sus seguidores de varias partes del mundo con muchas sorpresas durante 13 días ininterrumpidos.

¿QUÉ ES FESTA DE BTS?

El evento FESTA celebra los 10 años que ha transcurrido desde que Jin, Jimin, Jungkook, Suga, J-Hope, V y RM se juntaron para formar una de las bandas pop más populares de los últimos tiempos. Además su música logró que el K-pop sea conocido internacionalmente, desatando así todo un furor por el subgénero y la creación de muchísimos más exponentes.

Asimismo, el anhelado FESTA será un tipo de festival que además de conmemorar el décimo aniversario de la banda, también tiene como fin festejar el masivo grupo de seguidores llamado, ARMY. Para reconocer los 10 años de fidelidad absoluta, BTS brindará a sus fans con 13 días en los que habrá regalos que pueden ser desde videos inéditos, transmisiones de conciertos, nuevas canciones o alguna sorpresa.

Como se sabe, la celebración empezó desde el 31 de mayo y tiene estimado festejar hasta el 17 de junio. Además, no todos los días habrá revelaciones y sorpresas, ya que desde su página web, la banda surcoreana anunció el cronograma del evento que ya incluye las fechas exactas en las que su público tendrán que estar atentos.

¿QUÉ SORPRESAS HAN REVELADO LA BANDA BTS?

1. Nueva canción: “Take Two”

Hace unos días, la banda surcoreana lanzó su nuevo sencillo inédito llamado “Take Two”. El video cuenta hasta el momento con más de 4 millones de reproducciones en YouTube y se ha posicionado en el puesto uno en las principales listas de música en varios países.

2. BTS presents everywhere

En participación con el gobierno de Seúl, BTS presents everywhere incluirá una serie de actividades on y offline. El evento principal de BTS presents everywhere será el sábado 17 de junio en el Han River Park en Yeouido. Además, Namjoon y Jungkook realizarán una transmisión en vivo. A continuación los horarios para cada país, basados en la hora de Corea del Sur:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 3:00 a 4:00 a.m.

3:00 a 4:00 a.m. Venezuela, Cuba, Costa Rica, Paraguay y Chile: 4:00 - 5:00 a.m.

4:00 - 5:00 a.m. Brasil, Uruguay y Argentina: 5:00 - 6:00 a.m.

3. BANG BANG CON 2023

Fue un evento online diseñado para la transmisión de audiovisuales y conciertos. En el marco de FESTA este lugar será la locación para la transmisión de tres conciertos y también un video inédito en donde se ve a los integrantes de la banda ensayar algunas coreografías para ciertas canciones.

Los tres conciertos se pasaron mediante YouTube y son “BTS 5th Muster [Magic Shop] en Seúl”, “BTS 2021 Muster Sowoozoo” y “BTS Map of the soul ON:E”. Existen horarios y fechas para cada uno y estos son los siguientes para México:

BTS 5th Muster [Magic Shop] en Seúl - 2 de junio / 9 pm

BTS 2021 Muster Sowoozoo - 2 de junio / 9 pm

BTS Map of the soul ON:E - 3 de junio / 5 am