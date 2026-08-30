La sexta Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 está cerca y el público tiene un papel decisivo en el futuro de los nominados. La dinámica plantea una votación positiva: los seguidores deben respaldar a quien desean mantener en competencia durante esta nueva jornada del reality. En esta ocasión, Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Karina Torres y Luis Chaparro están nominados, mientras Brianda Deyanara quedó fuera de la placa. Por ello, conocer el procedimiento correcto resulta clave para participar sin errores y apoyar al favorito de manera adecuada. A continuación, te contamos cómo votar desde ViX, cuántos votos puedes realizar, cuándo están disponibles y qué debes considerar para que tu participación sea válida.

¿CÓMO VOTAR DESDE VIX POR TU FAVORITO?

El proceso puede hacerse desde un celular, tableta o computadora con conexión a internet. Para registrar el apoyo, sigue estos pasos:

Abre la aplicación ViX o entra al sitio oficial de La Casa de los Famosos México. También puedes acceder mediante el código QR mostrado durante las galas. Ubica la sección “Vota”. Revisa los nombres y fotografías de los habitantes nominados. Selecciona a la persona que quieres que continúe. Pulsa “Enviar voto” y espera la confirmación del sistema.

¿EL VOTO SIRVE PARA SALVAR O PARA ELIMINAR?

La mecánica consiste en elegir al habitante que deseas salvar. Por ello, no debes seleccionar a alguien con la intención de sacarlo del programa. Al terminar la votación, quienes acumulen mayor respaldo podrán regresar a la casa, mientras que el nominado con menor cantidad de apoyos será eliminado, salvo que producción anuncie una dinámica distinta.

¿CUÁNTOS VOTOS SE PUEDEN EMITIR EN VIX?

La cantidad disponible depende del lugar desde donde participa el usuario y de su tipo de cuenta. Las reglas principales son:

En México se permite un voto sin costo.

Los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos.

Es posible dirigir los apoyos a un solo participante o repartirlos entre varios nominados.

En otros países latinoamericanos habilitados, se requiere una cuenta ViX Premium.

Estados Unidos y Puerto Rico no cuentan con votación disponible.

Con Premium, tras el primer voto se debe iniciar sesión y pulsar “Seguir votando” para usar los restantes.

¿CUÁNDO SE PUEDE VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Las votaciones funcionan dentro de ventanas determinadas por la programación. Los periodos habituales son:

Miércoles: después de conocer la placa y hasta terminar la postgala.

Jueves: desde la pregala hasta el cierre de la postgala.

Viernes: durante la pregala y hasta finalizar la postgala.

Domingo: desde la pregala de eliminación hasta que se anuncie el cierre.

Los horarios pueden variar por decisiones de producción o dinámicas especiales. Por ello, conviene revisar los anuncios oficiales, según informa Infobae.

¿QUÉ DEBES HACER PARA QUE TU VOTO SEA VÁLIDO?

Comprueba que la votación esté abierta, utiliza únicamente los canales oficiales y confirma que elegiste al habitante que quieres salvar. Tras enviarlo, espera la confirmación de registro. Si utilizas ViX Premium, inicia sesión con tus credenciales para acceder a los votos adicionales. No entregues contraseñas ni información bancaria y desconfía de páginas que cobren dinero extra para registrar votos.

¿QUÉ OCURRE CON LAS VOTACIONES ESPECIALES?

No todas las votaciones de La Casa de los Famosos México 2026 siguen las mismas reglas. La producción también puede plantear dinámicas extraordinarias en las que el público tenga que decidir sobre el regreso, permanencia o futuro de determinados habitantes.

Un ejemplo fue El Exilio, una dinámica que involucró a las primeras eliminadas de la temporada, Mariana Ochoa y Ximena Herrera, quienes fueron enviadas a un espacio separado de la casa y quedaron sujetas a una decisión de los espectadores. En este tipo de votaciones pueden modificarse los participantes, las fechas, los horarios y la cantidad de votos disponibles.

Por ello, cada vez que se anuncie una dinámica especial, es recomendable ingresar a la sección “Vota” y revisar las instrucciones específicas antes de participar.

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