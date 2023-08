La casa de los famosos México llega a su etapa final este domingo 13 de agosto y son cinco los finalista que buscarán coronarse como el ganador de esta temporada, entre ellos está el peruano Nicola Porella. Para que sepas cómo votar por el ex Esto es Guerra aquí te dejamos dónde hacerlo.

¿Cómo votar por Nicola Porcella en La casa de los famosos?

¿Cómo hacerlo? A continuación, te explicamos paso a paso.

Para votar por tu favorito solo debes tener un dispositivo (celular, tableta electrónica, o computadora) con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv Otra opción para ingresar de modo directo a dicha página es escanear el código QR que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las 22:00 horas a través del canal 5. Una vez que estás en la página de internet oficial de La Casa de los Famosos México, busca el apartado “Votaciones”, ahí aparecerá tu participante favorito al que con tu voto podrás salvarlo de la eliminación del reality show. Cabe recordar, que si deseas votar por tu favorito, solo puedes hacerlo durante las Pre-Galas, las galas y las post-galas, los días miércoles, jueves, viernes y domingos.

¿A qué hora ver “La casa de los famosos México”?

El programa se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas, a través de Canal 5 , siendo los miércoles los días de nominaciones. Mientras que los domingos son las galas, donde se conocerá al eliminado de cada semana, a las 20:30 horas, en el canal de Las Estrellas.

¿Hasta cuándo Vix será gratis para ver La casa de los famosos?

La producción de La casa de los famosos brindó por más de dos semanas GRATIS las galas y la convivencia de los habitantes. Hasta este 21 de junio del 2023, la transmisión de VIX será gratis. Luego todo lo que pasa en la casa lo podrás ver solo si estás suscrito en Vix Premium.

¿Cómo ver ‘La casa de los famosos’ vía Vix Premium?

Los seguidores que quieran ver los canales en vivo 24/7 Sin Censura de “La Casa de Los Famosos” en México, tendrás que suscribirte a través de ViX Premium. Aquí te compartimos las dos maneras de ver los 7 canales en directo:

Dirígete a la pestaña La Casa De Los Famosos México (LCDLF) en la parte superior de tu aplicación Desplázate hacia abajo hasta Canales en Vivo Selecciona el canal que quieres ver Disfruta de todo el contenido sin censura y sin comerciales También puedes: Ir a la sección de Canales en tu aplicación ViX Desplázate hacia abajo y encuentras los canales de La Casa de los Famosos México

¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos México?

Wendy Guevara

Paul Stanley

Raquel Bigorra

Emilio Osorio

Poncho de Nigris

Sofía Rivera Torres - Eliminado

Jorge Losa

Sergio Mayer

Mariana ‘Barby’ Juárez

Nicola Porcella

Apio Quijano

Ferka

Marie Claire Harp - Eliminado

Bárbara Torres

¿Cuánto ganaría cada participante de La Casa de Los Famosos México?

La reconocida periodista de entretenimiento Maxine Woodside reveló los presuntos salarios de los participantes del programa mexicano “La Casa de los Famosos”. En su programa “Todo Para la Mujer”, Maxine afirmó que no todos los participantes recibían el mismo sueldo, sino que este se basaba en su nivel de fama previo a su ingreso al programa.

“Todo el mundo quiere ganar. Hay un premio de cuatro millones de pesos, además de lo que les pagan semanalmente, ya que se les remunera de manera semanal, aunque en diferentes cuantías según sus contratos”, declaró la periodista. No obstante, Marco Antonio Silva reveló la cantidad que estarían recibiendo los participantes menos conocidos.

“Me informaron que los sueldos de los menos conocidos, aquellos que no tienen un gran renombre, ascienden a 70 mil pesos semanales, para aquellos que no tienen un gran nombre”. En el programa se aseguró que el famoso que estaría recibiendo un salario más elevado es Sergio Mayer, a diferencia de Wendy Guevara, quien sería la participante con el menor ingreso en el programa debido a que no era una figura muy conocida en la televisión.