El inicio de septiembre 2025 trae consigo uno de los eventos musicales más esperados del año: los MTV Video Music Awards 2025. En esta 42.ª edición se transmitirá por primera vez en diversas plataformas de streaming, lo que permitirá que muchas más personas puedan disfrutar de esta importante celebración. De esta manera, los seguidores podrán gozar de actuaciones en vivo y un elenco estelar de nominados, donde destaca Lady Gaga como la artista con más nominaciones. Sin embargo, los fanáticos se preguntan cuándo dará inicio, qué canal transmitirá la gala en vivo y quiénes integran la lista de nominados. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO INICIA LOS MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2025?

La presente edición de los MTV Video Music Awards traerá una serie de novedades, entre ellas dos nuevas categorías para artistas country y pop, votadas por los seguidores. En cuanto a nominaciones y reconocimientos, Lady Gaga es la artista con más nominaciones, con un total de doce candidaturas. Mientras que Mariah Carey obtendrá el ostentoso Premio Michael Jackson Video Vanguard en reconocimiento a su impacto en el arte del video musical y en la cultura pop.

De esta manera, los MTV Video Music Awards 2025 se llevarán a cabo este domingo 7 de septiembre, en el UBS Arena, Elmont, Nueva York, Estados Unidos. La ceremonia iniciará a partir de las 6:00 p. m. en México y 7:00 p. m. en Perú, donde el rapero LL COOL J. conducirá en solitario el evento. Así, la elección de este recinto refuerza la apuesta por una producción de gran magnitud, equipada con tecnología de última generación y preparada para recibir a miles de fans.

¿DÓNDE VER EN VIVO LOS MTV VIDEO MUSIC AWARDS?

Para quienes desean ver en vivo los MTV Video Music Awards, deben saber que el canal oficial de transmisión es MTV, al que se puede acceder en países de Latinoamérica como Perú a través de la señal de cable. En el caso de streaming, a continuación, te presentamos las siguientes opciones:

Paramount+: en este LINK para Estados Unidos.

PlutoTV: en este LINK para América Latina.

DGo: en este LINK, a través del canal de MTV.

ARTISTAS NOMINADOS A LOS MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2025

Video del Año:

Ariana Grande - “Brighter Days Ahead”

Billie Eilish - “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar - “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars - “Die with a Smile”

Rosé & Bruno Mars - “Apt.”

Sabrina Carpenter - “Manchild”

The Weeknd, Playboi Carti - “Timeless”

Artista del Año:

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del Año:

Alex Warren - “Ordinary”

Billie Eilish - “Birds of a Feather”

Doechii - “Anxiety”

Ed Sheeran - “Sapphire”

Lady Gaga & Bruno Mars - “Die with a Smile”

Rosé & Bruno Mars - “Apt.”

Tate McRae - “Sports Car”

Mejor Artista Nuevo:

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor Video Latino: