Por Redacción EC

La final del Mundial 2026 no solo captará la atención por el duelo entre España y Argentina en busca del título más importante del fútbol, sino también por el histórico espectáculo de medio tiempo que la FIFA presentará por primera vez en una Copa del Mundo. La presencia de artistas como Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber ha generado una enorme expectativa entre millones de aficionados, quienes además se preguntan si estas estrellas recibirán una remuneración por participar en un evento que promete romper récords de audiencia mundial. Mientras crece la emoción por el esperado Halftime Show, también surgen dudas sobre cómo fue organizado este espectáculo. Descubre cuánto dinero cobrarán los artistas, por qué aceptaron formar parte del evento y qué otros detalles marcarán la histórica final del Mundial 2026.

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