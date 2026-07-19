La final del Mundial 2026 no solo captará la atención por el duelo entre España y Argentina en busca del título más importante del fútbol, sino también por el histórico espectáculo de medio tiempo que la FIFA presentará por primera vez en una Copa del Mundo. La presencia de artistas como Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber ha generado una enorme expectativa entre millones de aficionados, quienes además se preguntan si estas estrellas recibirán una remuneración por participar en un evento que promete romper récords de audiencia mundial. Mientras crece la emoción por el esperado Halftime Show, también surgen dudas sobre cómo fue organizado este espectáculo. Descubre cuánto dinero cobrarán los artistas, por qué aceptaron formar parte del evento y qué otros detalles marcarán la histórica final del Mundial 2026.

¿CUÁNTO DINERO COBRARÁN SHAKIRA, BTS Y MADONNA POR ACTUAR EN LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

La FIFA confirmó que las principales estrellas invitadas al espectáculo de medio tiempo no percibirán un pago por sus presentaciones. De acuerdo con la organización Global Citizen, encargada de producir el evento, tanto Shakira como Madonna y BTS decidieron participar de manera voluntaria, destinando su tiempo a una iniciativa con fines benéficos.

Aunque Justin Bieber fue anunciado después que el resto de artistas, todo apunta a que su participación seguirá las mismas condiciones. Esto significa que tampoco recibiría un pago por subir al escenario durante la final del Mundial 2026.

Shakira, Justin Bieber y Madonna entre los artistas que se presentarán en el medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Fotos: AP / Difusión / Warner Music)

¿POR QUÉ LOS ARTISTAS NO RECIBIRÁN HONORARIOS?

El espectáculo forma parte de una campaña impulsada para apoyar el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA. La meta de esta iniciativa es reunir 100 millones de dólares que permitan ampliar el acceso a la educación y fomentar la práctica del fútbol en diferentes partes del mundo.

Por ese motivo, los artistas invitados optaron por colaborar sin cobrar su tarifa habitual. La organización señaló que cada uno aportará su participación como una contribución a esta causa solidaria, según informa el diario El País.

¿QUIÉNES FORMARÁN PARTE DEL HALFTIME SHOW DEL MUNDIAL 2026?

El espectáculo reunirá a varios de los nombres más importantes de la música internacional. Entre los artistas confirmados destacan:

Shakira

Madonna

BTS

Justin Bieber

Burna Boy

Coldplay

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus

Además, la dirección creativa estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien coordinará el desarrollo del primer show de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo.

¿A QUÉ HORA COMENZARÁ EL ESPECTÁCULO DURANTE LA FINAL?

El partido iniciará a las 3:00 pm (hora del Este de Estados Unidos), mientras que el espectáculo está previsto para el descanso del encuentro. Considerando el tiempo añadido del primer tiempo y la pausa de hidratación programada por las altas temperaturas, el inicio del show se estima entre las 3:50 pm y las 4:00 pm (ET).

En el caso de Perú, el espectáculo se podrá seguir aproximadamente desde las 2:50 pm hasta las 3:00 pm, dependiendo de la duración del primer tiempo.

¿QUÉ MÁS SE VIVIRÁ DURANTE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Antes del inicio del partido también se desarrollará una ceremonia especial que contará con la participación de Post Malone como figura principal.

El evento incluirá presentaciones de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, además de una aparición especial de Tom Cruise.

Por otro lado, Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno de Estados Unidos antes del pitazo inicial.