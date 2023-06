Durante un programa de televisión en México se reveló cuánto es lo que podría estar ganando cada participante del famoso reality show La Casa de Los Famosos México, en donde participa la influencer Wendy Guevara y el peruano Nicola Porcella. ¿Qué es lo que se sabe sobre el sueldo de los participantes de este éxito mexicano? En esta nota responderemos esta interrogante y brindaremos más detalles relacionados al tema.

CUÁNTO GANARÍA CADA PARTICIPANTE DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO

La reconocida periodista de entretenimiento Maxine Woodside reveló los presuntos salarios de los participantes del programa mexicano “La Casa de los Famosos”.

En su programa “Todo Para la Mujer”, Maxine afirmó que no todos los participantes recibían el mismo sueldo, sino que este se basaba en su nivel de fama previo a su ingreso al programa.

“Todo el mundo quiere ganar. Hay un premio de cuatro millones de pesos, además de lo que les pagan semanalmente, ya que se les remunera de manera semanal, aunque en diferentes cuantías según sus contratos”, declaró la periodista. No obstante, Marco Antonio Silva reveló la cantidad que estarían recibiendo los participantes menos conocidos.

“Me informaron que los sueldos de los menos conocidos, aquellos que no tienen un gran renombre, ascienden a 70 mil pesos semanales, para aquellos que no tienen un gran nombre”.

En el programa se aseguró que el famoso que estaría recibiendo un salario más elevado es Sergio Mayer, a diferencia de Wendy Guevara, quien sería la participante con el menor ingreso en el programa debido a que no era una figura muy conocida en la televisión.

Por otro lado, se mencionó que a Wendy se le abrirán muchas oportunidades después de su participación en “La Casa de los Famosos”.

“Al salir de la casa, se convertirá en una estrella y podrá exigir lo que desee”, se comentó durante el programa.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL REALITY SHOW EN VIVO

El programa se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas, a través de Canal 5, siendo los miércoles los días de nominaciones. Mientras que los domingos son las galas, donde se conocerá al eliminado de cada semana, a las 20:30 horas, en el canal de Las Estrellas.

Asimismo, si cuentas con Vix+ podrás acceder a todo el contenido, incluyendo la transmisión 24/7 dentro de la casa.

¿CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Luego de darse a conocer a los nominados de la semana, el público puede votar por su favorito y así evitar una eliminación. ¿Cómo hacerlo? A continuación, te explicamos paso a paso.

Para votar por tu favorito solo debes tener un dispositivo (celular, tableta electrónica, o computadora) con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv

con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv Otra opción para ingresar de modo directo a dicha página es escanear el código QR que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las 22:00 horas a través del canal 5.

que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las Una vez que estás en la página de internet oficial de La Casa de los Famosos México, busca el apartado “Votaciones”, ahí aparecerá tu participante favorito al que con tu voto podrás salvarlo de la eliminación del reality show.

Cabe recordar, que si deseas votar por tu favorito, solo puedes hacerlo durante las Pre-Galas, las galas y las post-galas, los días miércoles, jueves, viernes y domingos.

¿QUIÉN ES WENDY GUEVARA?

Con apenas 29 años de edad, Wendy Guevara ha logrado convertirse en una destacada figura del mundo digital en México. Esta joven youtuber, influencer, empresaria y cantante transgénero ha dejado una huella imborrable en el panorama del entretenimiento en línea.

Nacida bajo el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas, Wendy siempre supo que su verdadera identidad era la de una mujer. Desde temprana edad, experimentó una atracción hacia los hombres y luchó por encontrar su autenticidad en una sociedad que muchas veces no comprende ni acepta la diversidad de género.

Sin embargo, fue en 2017 cuando el nombre de Wendy Guevara se hizo conocido en todo el país gracias a un video que se volvió viral en las redes sociales. Junto a Paolita Suárez, Wendy compartió su experiencia tras ser abandonadas en un cerro cercano a la ciudad de León, Guanajuato, después de una cita con dos hombres. La famosa frase “Estamos perdidas, perdidas, perdidas” se convirtió en un fenómeno en internet y les valió el reconocimiento del premio MTV MIAW al video viral más exitoso en redes sociales.

Motivadas por el éxito del video, Wendy y Paolita decidieron abrir su propio canal de YouTube bajo el nombre de “Las Perdidas Oficial”. Con más de 155 mil suscriptores y más de mil 500 videos publicados hasta la fecha, el canal se ha convertido en un espacio de entretenimiento, humor y reflexión, donde comparten su vida, experiencias y desafíos con su audiencia.

Pero la historia de Wendy Guevara no estaría completa sin mencionar a Kimberly Irene, conocida como “La Más Preciosa”, quien también es una figura transgénero y se unió al dúo de “Las Perdidas”. La participación de Kimberly en los videos y transmisiones en distintas redes sociales ha añadido una dinámica especial y una conexión aún más profunda con la audiencia.

La influencia de Wendy Guevara se extiende más allá de YouTube. En Facebook, cuenta con una sólida comunidad de 593,901 seguidores, mientras que en TikTok ha logrado superar los 1.7 millones de seguidores y acumula más de 6.8 millones de me gusta en sus publicaciones. En Instagram, su popularidad se consolida con una base de fans de 1.6 millones de seguidores, convirtiéndola en una verdadera influencer en México.

Además de su éxito en las redes sociales, Wendy Guevara también ha incursionado en el mundo empresarial y ha lanzado su propia línea de productos relacionados con la moda y la belleza, consolidando así su marca personal y su emprendimiento como empresaria.

Con su autenticidad, valentía y carisma, Wendy Guevara se ha convertido en un referente para la comunidad LGBTQ+ y para todas las personas que buscan la aceptación de sí mismas y la lucha por sus sueños. Su historia de superación y éxito demuestra que no hay barreras que no puedan ser derribadas y que la autenticidad siempre triunfa.

Sin duda, Wendy Guevara seguirá dejando su huella en el mundo digital y será una voz inspiradora para aquellos que buscan su lugar en la sociedad, recordándonos que la diversidad y la inclusión son elementos fundamentales para construir un mundo más igualitario y respetuoso.