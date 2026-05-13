La fiebre por los cazadores de demonios no se detiene. Crunchyroll LATAM ha sacudido las redes sociales al confirmar el regreso triunfal de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle” a las salas de cine mexicanas. En esta ocasión, la propuesta es elevar la experiencia sensorial al máximo, ofreciendo una ventana de exhibición exclusiva en formato ScreenX. Del 14 al 21 de mayo, los fans en México podrán sumarse a la batalla final contra Muzan Kibutsuji en una pantalla envolvente de 270 grados. Esta tecnología permite que la acción se extienda a las paredes laterales de la sala, haciendo que la arquitectura imposible del Castillo Infinito cobre vida de una manera que el formato tradicional simplemente no puede replicar.

Salas confirmadas para el reestreno en México

Es importante notar que, debido a la tecnología requerida para el formato ScreenX, la disponibilidad es limitada. Estas son las salas donde podrás vivir la experiencia:

Parque Toreo (CDMX/Edomex) Mitikah (CDMX) Parque Las Antenas (CDMX) VIP Samara (CDMX) Plaza Morelia (Michoacán)

Sinopsis de la película

La trama se sitúa inmediatamente después de los eventos del Arco del Entrenamiento de los Pilares. Tras el impactante asalto de Muzan a la sede de los cazadores de demonios, Tanjiro Kamado y el resto de los Pilares se ven arrastrados a una dimensión alterna: el Castillo Infinito.

Este laberinto es el dominio de Nakime, la Cuarta Luna Superior, y sirve como el campo de batalla definitivo. Aquí, los protagonistas deberán separarse para enfrentar a las Lunas Superiores restantes en combates que definirán el destino de la humanidad. La película captura la desesperación, la estrategia y el despliegue visual de las técnicas de respiración más poderosas vistas hasta la fecha en la animación japonesa.

El impacto en taquilla de “Kimetsu no Yaiba”

No es casualidad que Crunchyroll y las cadenas de cine apuesten por este reestreno. Desde su debut con Mugen Train, la franquicia de Koyoharu Gotouge ha roto récords históricos de taquilla. En México, la comunidad otaku ha demostrado ser una de las más fieles, logrando que cada estreno de la saga se posicione consistentemente en el Top 3 de recaudación durante su semana de estreno.

El formato ScreenX representa una oportunidad de monetización adicional, permitiendo que quienes ya vieron la cinta en streaming o en salas tradicionales vuelvan a pagar un boleto por la “experiencia definitiva”. Se espera que esta semana de exhibición exclusiva agote las entradas en las sedes seleccionadas de la Ciudad de México y Morelia.

Lista de personajes principales

El Castillo Infinito reúne a la élite de ambos bandos. Aquí los personajes que verás brillar:

Tanjiro Kamado: Nuestro protagonista, decidido a vengar a su familia y salvar a Nezuko.

Nuestro protagonista, decidido a vengar a su familia y salvar a Nezuko. Zenitsu Agatsuma: Quien mostrará una faceta mucho más seria y poderosa en este arco.

Quien mostrará una faceta mucho más seria y poderosa en este arco. Inosuke Hashibira: El impetuoso guerrero de la respiración de la bestia.

El impetuoso guerrero de la respiración de la bestia. Giyu Tomioka (Pilar del Agua): Luchando codo a codo con Tanjiro.

Luchando codo a codo con Tanjiro. Shinobu Kocho (Pilar del Insecto): Cuya inteligencia será clave contra la Segunda Luna Superior.

Cuya inteligencia será clave contra la Segunda Luna Superior. Muzan Kibutsuji: El antagonista principal y rey de los demonios.

El antagonista principal y rey de los demonios. Lunas Superiores (Akaza, Doma y Kokushibo): Los pilares del mal que custodian el castillo.

Ficha técnica de la producción

Para los interesados en los detalles técnicos detrás de esta obra maestra de ufotable, aquí tienen los datos clave:

Título original: Kimetsu no Yaiba: Mushigen-jo (Demon Slayer: Infinity Castle)

Kimetsu no Yaiba: Mushigen-jo (Demon Slayer: Infinity Castle) Estudio de animación: ufotable

ufotable Director: Haruo Sotozaki

Haruo Sotozaki Diseño de personajes: Akira Matsushima

Akira Matsushima Música: Yuki Kajiura y Go Shiina

Yuki Kajiura y Go Shiina Distribución: Crunchyroll / Sony Pictures Entertainment

Crunchyroll / Sony Pictures Entertainment Formato de reestreno: ScreenX (Exclusivo)

ScreenX (Exclusivo) Duración aproximada: 110 minutos

110 minutos Clasificación: B (Recomendada para adolescentes y adultos)

Si eres un seguidor de la obra de ufotable, esta es una cita obligada. La combinación de la animación fluida y el diseño de sonido envolvente en el Castillo Infinito promete ser uno de los eventos cinematográficos de anime más recordados del año. ¡No olvides comprar tus boletos con anticipación!