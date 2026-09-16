El Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México es uno de los eventos más esperados para conmemorar el aniversario de la Independencia de México. Cada año, miles de ciudadanos y turistas se congregan en las calles del centro histórico y principales avenidas para presenciar el paso de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y diversos contingentes.

¿A qué hora empieza el Desfile Militar del 16 de septiembre?

El evento inicia formalmente a las 10:00 horas en la Plaza de la Constitución (Zócalo capitalino). Se recomienda a los asistentes llegar con varias horas de anticipación para conseguir un buen lugar a lo largo del recorrido.

Hora de inicio: 10:00 AM

10:00 AM Duración estimada: De 3 a 4 horas

De 3 a 4 horas Hora de finalización: Entre las 13:00 y las 14:00 horas

Ruta del Desfile Cívico-Militar 2026 en la Ciudad de México

El contingente recorrerá los puntos más icónicos de la capital mexicana antes de concluir su trayecto. La ruta oficial comprende las siguientes vialidades:

Punto de partida: Plaza de la Constitución (Zócalo)

Plaza de la Constitución (Zócalo) Tramo Centro: Calle 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas Tramo Centro-Avenida: Avenida Juárez

Avenida Juárez Avenida principal: Paseo de la Reforma

Paseo de la Reforma Punto final: Campo Marte

Dónde ver la transmisión en vivo del Desfile Militar

Si prefieres seguir el evento desde la comodidad de tu hogar, la transmisión estará disponible en tiempo real a través de distintas plataformas nacionales: