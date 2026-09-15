Por Redacción EC

Tras la llegada de septiembre 2026, una de las celebraciones más esperadas por millones de personas es la Independencia de México, donde veneran con mucho respeto la patria. Durante estas importantes fechas, las calles de dicha nación se tiñen de verde, rojo y blanco con el objetivo de festejar la libertad, así como se festeja con diversos conciertos musicales, ferias gastronómicas y desfiles a nivel nacional. Este hecho simboliza la valentía del pueblo mexicano en su lucha por la libertad y marca el inicio del nacimiento de una nación soberana, encabezado por el histórico “Grito de Dolores”. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.