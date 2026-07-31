Una fecha que en los últimos años ha ganado popularidad en países como Perú, Chile y Colombia es el Día de la Novia, una celebración que se conmemora cada 1 de agosto y que busca resaltar el cariño, la admiración y los detalles hacia esa persona especial en una relación. Aunque no cuenta con reconocimiento oficial, cada vez más parejas aprovechan esta jornada para expresar su amor y compartir momentos juntos.

Su origen está relacionado con una tendencia que surgió en internet y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una costumbre para quienes buscan tener un gesto especial con sus parejas. A diferencia de celebraciones como San Valentín o el Día del Amor y la Amistad, esta fecha no está vinculada a tradiciones culturales o religiosas, sino que nació como una iniciativa moderna impulsada por la cultura digital.

¿ CUÁL ES EL ORIGEN DEL DÍA DE LA NOVIA?

Al igual que otras fechas dedicadas a celebrar los vínculos afectivos, como el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre o el Día de la Madre, esta celebración ha ganado espacio entre quienes buscan una ocasión especial para demostrar su cariño y reforzar la conexión con sus parejas.

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Aunque no existe una fecha oficial que determine su origen, una de las versiones más conocidas sitúa el nacimiento de esta celebración en Estados Unidos. De acuerdo con esta teoría, la iniciativa fue promovida en 2006 por Allie Savarino Kline y Sally Rodgers, creadoras del desaparecido portal Sisterwoman.com, quienes plantearon la idea de dedicar una jornada especial a las parejas.

La propuesta buscaba incorporar una nueva ocasión para celebrar el amor y el romance, con especial atención hacia las novias. Con los años, la fecha ganó popularidad gracias a la difusión en redes sociales y plataformas digitales, donde cada vez más personas comparten mensajes, obsequios y muestras de afecto para celebrar este día.

FRASES PARA DEDICAR EN EL DÍA DE LA NOVIA

Si tuviera que escoger entre quererte y respirar, utilizaría mi último aliento para decirte lo muchísimo que te amo.

Te quiero no por lo que eres, sino por lo que soy yo cuando estoy contigo.

En los sueños y en el amor no cabe lo imposible… tú me lo demostraste.

Mi plan no era enamorarme, pero me sonreíste y lo arruinaste.

Tú no sabes el desorden de emociones que me provoca tu sonrisa.

Eres la página más bella que el destino escribió en mi vida.

En un abrazo tuyo es donde quisiera quedarme a vivir… para siempre.

El amor no se ve con los ojos, sino con el corazón.

Esta es mi vida, pero mi corazón es tuyo. Esta es mi sonrisa, pero el motivo eres tú.

¿Por qué te quiero? Porque sin querer cambiar nada en mí, llegaste a cambiarlo todo.