El 20 de noviembre no solo se celebra el Día de la Convención de los Derechos del Niño y el Día de la Revolución Mexicana, un evento histórico de transcendental relevancia para cualquier mexicano y su historia como nación. En la siguiente nota te contamos todo sobre esta fecha.

¿Cuándo se celebra la Revolución Mexicana?

Según las plataformas del gobierno mexicano, el homenaje al Día de la Revolución Mexicana se da para conmemorar el inicio de los grandes cambios en el país que ocurrieron cuando Francisco I. Madero, proclamó en el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, haciendo un llamado a los mexicanos a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien había ostentado el poder durante 36 años.

Porfirio Díaz, expresidente de México | Foto: difusión

Este momento histórico, la Revolución Mexicana, se celebró de manera no oficial en 1928 con una carrera de relevos, pero hasta 1936 obtuvo carácter nacional a través de un decreto del Senado que expone que en dicho desfile “se refleja la voluntad pacifista y conciliadora del pueblo”.

Año con año, en el Día de la Revolución Mexicana, conocido como “Desfile deportivo del 20 de noviembre” participan contingentes deportivos pertenecientes a diversas instituciones gubernamentales; el mismo inicia en el Monumento a la Revolución, avanza por Paseo de la Reforma y recorre las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México hasta desembocar en la plancha de Zócalo capitalino, donde el jefe del Ejecutivo observa desde el balcón presidencial.

En los estados, la dinámica es muy parecida, aunque en muchos casos aderezan la festividad con elementos locales.

A lo largo del desfile los atletas realizan diversas rutinas que encienden los ánimos de propios y extraños, y camiones alegóricos ofrecen un espectáculo colorido frente a un público nutrido y entusiasta.

Las "adelitas" siguen desfilado en cada aniversario de la revolución mexicana.

¿Por qué la revolución mexicana es tan importante?

El Día de la Revolución Mexicana es importante para la historia de México ya que este levantamiento sirvió para formar la construcción del Estado mexicano como lo conocemos actualmente, su Constitución Política y el origen de muchas de sus instituciones.

Según la plataforma del gobierno mexicano se encuentran que entre las causas que provocaron el inicio de la Revolución Mexicana estuvieron la permanencia de Porfirio Díaz en el poder durante 30 años; la conformación de los latifundios y la explotación del petróleo por parte de compañías extranjeras.

En medio de estas convulsiones sociales, emergió la figura de Francisco I. Madero, quien ya en 1908 exigía elecciones democráticas justas y abanderaba la no reelección. Un ambiente turbio dominó el escenario político, dividiendo a la sociedad entre partidarios del dictador y quienes estaban a favor de Madero.

La reacción del gobierno no se hizo esperar: Madero fue hecho prisionero en San Luis Potosí luego del triunfo electoral de Díaz en junio de 1910; poco después logró escapar para refugiarse en San Antonio, Texas, desde donde lanzó el llamamiento de rebelión a través del Plan de San Luis que dio inicio a la Revolución Mexicana.

La Revolución Mexicana se prolongó desde 1910 hasta 1917 y dejó más de un millón de muertos.

La Revolución provocó la muerte de más de un millón de compatriotas, pero dio realce a figuras de relieve como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Venustiano Carranza y otros. Sin embargo, durante la llamada Decena Trágica, en 1913, encabezada por Manuel Mondragón, Félix Díaz, sobrino del exdictador, y Bernardo Reyes, murieron tanto Francisco I. Madero como su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez, siendo consecuencia de ello que Victoriano Huerta usurpara la presidencia para, poco tiempo después, caer en desgracia y protagonizar un larguísimo exilio.

Emiliano Zapata fue uno de los líderes más carismáticos de la Revolución Mexicana.

Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo terminó dicho movimiento. Algunos consideran que fue en 1917 con el Constituyente Permanente; otros que en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta o en 1924 con la de Plutarco Elías Calles. Otras voces proponen que, con el fin del Maximato, encabezado por Calles entre 1928 y 1934, se puso término a esta etapa.