Cada 12 de diciembre se celebra en México y en varios países de Latinoamérica a la Virgen de Guadalupe, quien es sinónimo de culto, veneración y oración, a la vez que funge como Patrona de América Latina tras la proclamación de Pio X en 1910.

Conocida también como ‘Morenita del Tepeyac’, la Virgen de Guadalupe es una parte fundamental en la vida de miles de devotos en todo el mundo durante todo el año, en sus hogares, iglesias, oraciones y vida comunitaria.

La historia de esta celebración para la religión católica inició en México; sin embargo, como mencionamos previamente, es una “fiesta” que se ha extendido al resto de América Latina y en diversos rincones del mundo. A continuación, te contamos a historia que dio inicio a siglos de arraigada devoción guadalupana.

El Día de la Virgen de Guadalupe congrega a miles de fieles que llegan hasta el cerro Tepeyac (Foto: AFP)

¿POR QUÉ SE CONMEMORA A LA VIRGEN DE GUADALUPE EL 12 DE DICIEMBRE?

De acuerdo a documentación histórica que certifica la historia de la Virgen de Guadalupe, el culto a la venerada imagen de María tiene su origen remoto en el cerro de Tepeyac, hace exactamente 492 años.

La narración del relato indica que en un santuario prehispánico, ubicado en la colina de la cadena montañosa que conforma la Sierra de Guadalupe, la madre de Jesús hizo su aparición en reiteradas oportunidades ante la presencia de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un campesino originario de la región conocida como Gran Chichimeca.

Tras su primera aparición en 1531, la Virgen de Guadalupe le ordenó a Juan Diego que visitara al primer obispo de México, Juan de Zumárraga, con el objetivo de transmitirle el mensaje de que le edifiquen un templo.

El obispo mostró incredulidad en la palabra de Juan Diego y mucho más con el encargo de María, por lo que pidió que le demuestre lo que estaba aseverando.

La Virgen de Guadalupe, en su última aparición ante Juan Diego, le dijo que en su ayate (tela rala de algodón) colocara las flores que hizo brotar milagrosamente en pleno invierno en un cerro de Tepeyac (donde no crecen flores de ese tipo), y que luego abriera el manto agrícola frente a Juan de Zumárraga.

Finalmente, el 12 de diciembre de 1531, Juan Diego hizo caso a las instrucciones de la Virgen y llevó las rosas ante el obispo Zumárraga, quien lo recibió y presenció cómo, según los creyentes, al momento de dejarlas caer de su manto se reveló la imagen que todos conocemos de la Virgen de Guadalupe.

¿POR QUÉ TIENE MUCHOS SEGUIDORES LA VIRGEN DE GUADALUPE?

Según datos de la encuestadora Kaleidoscopio que recoge CNN, 7 de cada 10 mexicanos es devoto de la “Morenita del Tepeyac”, de los cuales suelen atribuirle milagros relacionados a problemas de salud, resolución de todos los problemas, empleo y conseguir pareja

La devoción por la Virgen es tan grande, que se calcula que cada 12 de diciembre de cada año recibe millones de visitas en la Basílica de Guadalupe, que es el segundo centro católico más visitado en el mundo. En este sentido, se convirtió en tradición mariana que durante el mediodía de esta fecha, millones de mexicanos entonen al unísono “Las Mañanitas” frente a la Basílica, y que dicho canto sea televisado desde 1951.

En México, los guadalupanos más fervientes suelen elevar altares caseros con la imagen de la ‘Virgen Morena’ muchos días antes del día principal. Asimismo, también hay procesiones con carros alegóricos, largas caminatas, representaciones teatrales y misas en honor a la ‘Virgen Morena’ con mariachi, las cuales forman parte de una conmemoración que celebra por todo lo alto la milagrosidad de la Patrona de América Latina.