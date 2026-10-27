Cada año, cuando octubre llega a sus últimos días, México se prepara para una de sus celebraciones más emblemáticas: el Día de Muertos. En hogares, cementerios y plazas, las familias comienzan a reunir flores de cempasúchil, encender veladoras y preparar alimentos para recibir simbólicamente a sus seres queridos fallecidos. Sin embargo, dentro de esta tradición existe una fecha que guarda un significado especial para quienes perdieron la vida de manera inesperada.

La costumbre mexicana no se limita al 1 y 2 de noviembre. De acuerdo con algunas creencias populares, el recibimiento de las almas comienza desde los últimos días de octubre, con jornadas dedicadas a distintos grupos de difuntos. Entre ellas destaca el 28 de octubre, día en que, según esta tradición, se recuerda a quienes fallecieron en circunstancias trágicas, como accidentes o hechos violentos.

¿Qué día regresan las almas que murieron trágicamente?

El 28 de octubre de 2026 es la fecha señalada por esta creencia popular para recibir a las almas de las personas que tuvieron una muerte trágica. Para quienes siguen esta costumbre, la jornada representa una oportunidad de recordar a aquellos seres queridos cuya partida ocurrió de forma repentina y dejó una profunda huella entre sus familiares y amistades.

Aunque las prácticas pueden variar de una comunidad a otra, algunas familias preparan ofrendas con fotografías, velas, flores y alimentos que disfrutaban los difuntos. Cada elemento tiene un valor simbólico y contribuye a mantener vivo su recuerdo. Más allá de la creencia sobre el regreso de las almas, estos gestos también permiten a los familiares expresar su cariño y rendir homenaje a quienes ya no están.

Un calendario de ofrendas que comienza en octubre

La celebración se desarrolla durante varios días, según las distintas interpretaciones de la tradición. El 27 de octubre se dedica, en algunas creencias, a las mascotas fallecidas, mientras que el 28 corresponde a quienes murieron trágicamente. El 29 se recuerda a las personas que perdieron la vida por ahogamiento y el 30 a las ánimas olvidadas o que no tienen familiares que las recuerden.

El calendario también contempla otras fechas especiales. El 31 de octubre se asocia, en algunas versiones, con las almas de quienes no llegaron a nacer o permanecen en el limbo; además, ciertas tradiciones reservan el 30 y el 31 para los niños que no fueron bautizados. El 1 de noviembre, por su parte, se relaciona con los difuntos considerados ejemplares y los niños bautizados, mientras que el 2 de noviembre se dedica a recordar a todas las almas.

Altares que mantienen viva la memoria familiar

En las viviendas mexicanas, la preparación de las ofrendas se convierte en una actividad que reúne a distintas generaciones. Las familias seleccionan fotografías, colocan veladoras y adornan los altares con flores de cempasúchil, papel picado, agua, sal y pan de muerto. También suelen incluir los platillos y las bebidas preferidas de las personas a quienes desean homenajear.

Cada objeto cumple una función simbólica dentro de la celebración. Las fotografías identifican a los seres queridos recordados, las velas representan una guía y las flores aportan color y significado a los espacios dedicados a los difuntos. Así, el altar deja de ser una simple decoración y se transforma en un lugar donde las historias familiares, los recuerdos y las costumbres se transmiten de una generación a otra.

Una celebración que cambia según la región

Aunque el Día de Muertos se celebra en todo México, sus expresiones varían de acuerdo con las costumbres de cada localidad. En Mixquic, un poblado de la Ciudad de México, la festividad incluye una tradición conocida como “La Alumbrada”, que se realiza el 2 de noviembre. Durante esta jornada, las tumbas se adornan con flores y miles de velas iluminan el cementerio, creando un ambiente dedicado al recuerdo de los fallecidos.

Estas manifestaciones muestran que el Día de Muertos no tiene una única forma de celebrarse. En cada comunidad, las familias conservan prácticas particulares para honrar a sus difuntos, desde la preparación de alimentos hasta las visitas a los cementerios. La fecha del 28 de octubre, dedicada según algunas creencias a quienes murieron trágicamente, forma parte de ese conjunto de costumbres que mantiene vigente el vínculo simbólico entre los vivos y sus seres queridos fallecidos.