Por Redacción EC

Cada año, cuando octubre llega a sus últimos días, México se prepara para una de sus celebraciones más emblemáticas: el Día de Muertos. En hogares, cementerios y plazas, las familias comienzan a reunir flores de cempasúchil, encender veladoras y preparar alimentos para recibir simbólicamente a sus seres queridos fallecidos. Sin embargo, dentro de esta tradición existe una fecha que guarda un significado especial para quienes perdieron la vida de manera inesperada.

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