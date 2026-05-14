Resumen

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Por Redacción EC

Cada 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en todo México. Esta efemérides es una fecha muy importante en la que se rinde homenaje y reconocimiento a la gran labor que realizan los profesores mejorando la educación y formación de las generaciones futuras. A continuación, te contamos la historia detrás de la celebración al maestro.

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