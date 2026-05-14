Cada 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en todo México. Esta efemérides es una fecha muy importante en la que se rinde homenaje y reconocimiento a la gran labor que realizan los profesores mejorando la educación y formación de las generaciones futuras. A continuación, te contamos la historia detrás de la celebración al maestro.

DÍA DEL MAESTRO EN MÉXICO: ¿ POR QUÉ SE CONMEMORA CADA 15 DE MAYO?

En 1917 inicia la historia del día del maestro en México, cuando un grupo de diputados, que en su mayoría eran exmaestros, envió una iniciativa al Congreso para festejar a los trabajadores de la educación. Dentro de esa resolución se planteó que la fecha conmemorativa fuera establecida cada 15 de mayo.

El motivo por el que se celebra a las y los maestros el 15 de mayo se debe a la toma de Querétaro en 1867, cuando el ejército mexicano pudo vencer al Segundo Imperio de México.

Batalla de Queretaro

También, durante esta fecha no se celebra solo la batalla, sino también a un personaje religioso en la historia de la Iglesia católica como es San Juan Bautista de La Salle. Él fue un sacerdote y pedagogo francés innovador , que dedicó su vida a formar maestros destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres de ese tiempo.

De esta manera, el 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrono universal de los educadores por el papa Pío XII (1876-1958).

DÍA DEL MAESTRO EN MÉXICO: MENSAJES PARA ENVIAR A TU PROFESOR ESTE 15 DE MAYO

“Gracias a la confianza que usted me brindó, siempre lo consideré no solo como un gran maestro, también lo vi como un buen amigo”.

“Le deseo lo mejor hoy y siempre querido maestro porque sin sus enseñanzas, no habría podido llegar en mi vida tan lejos”.

“Lo felicito mucho en este Día del Maestro y deseo que continúe ejerciendo esa hermosa profesión que escogió para cultivar la mente de los niños que serán el futuro del país”.

“El Día del Maestro podrá ser importante, pero más importante eres tú, que con tus enseñanzas, con tu sabiduría, con tu tenacidad, logras crear una nueva conciencia global. Feliz Día del Maestro”.

“Usted no solo se limitaba a enseñarnos el contenido de los libros, sino que buscaba cualquier oportunidad para darnos grandes lecciones de vida. ¡Feliz Día del Maestro!”

“Me siento muy orgullosa por haber tenido una profesora como usted que me educó con cariño y disciplina. Que tenga un bonito día.

“Usted siempre me inculcó muchos valores y me motivó a ser mejor cada día. La quiero mucho y le envío este cordial saludo en el Día del Maestro”.

“He encontrado apoyo, amistad, disciplina y amor. Todo en una sola persona. Y esa persona es usted, mi querido profesor. ¡Feliz Día!”