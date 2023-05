Disney Plus y Star Plus aumentará sus precios en México: Precio y desde cuándo se dará el incremento

En México, uno de los países más importantes de Latinoamérica, la compañía Disney comunicó que en estos días el servicio de streaming de Disney Plus y Star Plus tendrá un aumento de precios. Este anuncio se dio a conocer a todos los usuarios de ambas plataformas con la finalidad de darles tiempo para adaptarse al cambio y seguir disfrutando de su contenido favorito, incluyendo películas, series y eventos deportivos.

DISNEY PLUS Y STAR PLUS: ¿CUÁNDO INICIA EL INCREMENTO?

Las plataformas han anunciado que se llevará a cabo el aumento en las tarifas de suscripciones este miércoles 31 de mayo, así que se recomienda tomar en cuenta, al momento de administrar tu dinero, para evitar cualquier equivocación.

DISNEY PLUS Y STAR PLUS: ¿CUÁLES SON LOS NUEVOS PRECIOS?

Luego de modificar los costos. A continuación, detallamos los nuevos precios para cada paquete:

Disney Plus: el costo de cada mes de Disney Plus pasará de 159 a 179 pesos.

el costo de cada mes de Disney Plus pasará de 159 a 179 pesos. Star Plus: la suscripción mensual de Star Plus subirá de 199 a 219 pesos.

la suscripción mensual de Star Plus subirá de 199 a 219 pesos. Combo Plus: para todos los usuarios que tengan el paquete Combo Plus, el precio mensual se incrementará de 249 a 269 pesos.

para todos los usuarios que tengan el paquete Combo Plus, el precio mensual se incrementará de 249 a 269 pesos. Combo Plus con Lionsgate Plus: los usuarios que cuenten con el contrato Combo Plus con Lionsgate Plus experimentarán un aumento de 309 a 329 pesos cada mes.

Cabe recalcar que las suscripciones anuales de Disney Plus y Star Plus no se verán perjudicadas por este ajuste de precios, pues se mantendrán en mil 599 pesos y mil 999 pesos, respectivamente.

DISNEY PLUS Y STAR PLUS: ¿QUÉ OTRO PAÍS AUMENTÓ SU PRECIO?

En Chile también aumentaron los precios:

Disney Plus: está subiendo de 6500 a 7200 pesos chilenos por mes.

está subiendo de 6500 a 7200 pesos chilenos por mes. Combo Plus: está subiendo de 10500 a 11500 pesos chilenos el precio mensual.

está subiendo de 10500 a 11500 pesos chilenos el precio mensual. Combo Plus con Lionsgate Plus: está subiendo de 11500 a 13500 pesos chilenos.

Por otro lado, en Perú los precios se mantienen igual.

Disney Plus: 27.90 soles por mes

27.90 soles por mes Star Plus: 44.90 soles por mes

44.90 soles por mes Combo Plus: 49.90 soles por mes

49.90 soles por mes Combo Plus con Lionsgate Plus: 61.90 soles por mes

COMPAÑÍA DISNEY PIERDE SUSCRIPTORES

La compañía de entretenimiento consignó durante los primeros meses de 2023 ingresos mejores de lo esperado, pero sufrió una inesperada caída de suscriptores de su servicio de streaming Disney Plus.

Disney, con sede actual en Burbank, California, ocasionó en mecionado periodo ingresos por 21 mil 800 millones de dólares, 13 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

No obstante, perdió más de cuatro millones de suscriptores netos de Disney Plus en el primer trimestre del año, y cayó a 157.8 millones al final del periodo, mientras que los especialistas habían visto este indicador por encima de los 163 millones.