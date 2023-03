El programa urbano de restricción vehicular implementado hace más de 8 años en Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), continuará siendo utilizado en territorio azteca para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud. La Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se activará nuevamente bajo la supervisión y control de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Te contamos cómo funcionará el Doble Hoy No Circula en el Distrito Federal y el Edomex, y de qué forma puedo verificar si el holograma de mi auto es 1 o 2.

¿CÓMO Y CUÁNDO REGIRÁ EL DOBLE “HOY NO CIRCULA” DE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL EN LA ZMVM?

La calidad del aire en México constituye una de las principales problemáticas que afectan a los habitantes de la zona megalopolitana integrada por CDMX, el Edomex, y los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.

Por ese motivo, el sábado 25 de marzo la CAMe, organismo que buscar combatir el cambio climático, activó la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM para proteger a la población de la emisión de contaminantes generada por el registro de condiciones meteorológicas que han superado los 155 partes por billón (ppb) de ozono en los últimos días.

En ese sentido, el “Hoy No Circula” forma parte del plan integral de medidas y recomendaciones para salvaguardar la vida de los ciudadanos mexicanos que estableció la CAMe con el fin de continuar ejecutando la primera fase entre las 5 a.m. y las 10 de la noche del lunes 27 de marzo.

📌#MantenteInformado

El #HoyNoCircula por Contingencia Ambiental Fase I en la #ZMVM para hoy lunes 27 de marzo 2023 es:

❌ Holograma 00 y 0 con terminación 5 y 6 engomado amarillo

❌Holograma 1 con terminación 0, 2, 4, 5, 6 y 8

❌ Holograma 2

Más info https://t.co/hmyk3pOuAM pic.twitter.com/wA9CXlXfrf — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 27, 2023

De acuerdo a lo publicado por la CAMe mediante sus redes sociales y plataforma del gobierno de México, las restricciones a la circulación en el sector transporte deberán ser acatadas por las siguientes unidades vehiculares y sus características:

- Vehículos de uso particular con holograma de verificación número 2

- Vehículos de uso particular con holograma de verificación número 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 5, 6 y 8

- Vehículos con matrícula conformada sólo por letras

- Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, y terminación de placa en 5 y 6

- Vehículos que no porten holograma de verificación como unidades antiguas, de demostración o traslado, nuevos, y los que tienen pase turístico, placas foráneas o formadas por letras

Asimismo, durante los días en los cuales se sostenga la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, los ciudadanos deben evitar realizar actividades cívicas, culturales y recreativas, así como ejercicios al aire libre, y suspender cualquier actividad organizada por instituciones públicas o privadas entre la 1 p.m. y 7 de la noche.

“HOY NO CIRCULA” DEL 27 DE MARZO : ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE HOLOGRAMA QUE PUEDE OBTENER UN VEHÍCULO EN MÉXICO Y CÓMO VERIFICAR SI ES 1 O 2?

El holograma en México es otorgado por los Centros de Verificación Vehicular, y obtenido cuando un auto aprueba la prueba visual, la prueba de lectura de OBD, la prueba de humos y la prueba de gases para que entre otras cosas, sirva para medir el desarrollo del programa “Hoy No Circula”.

Para identificar y verificar las diversas numeraciones de un holograma, es importante tener en cuenta las siguientes especificaciones:

- Holograma 2: Autos de gas o gasolina con inyección mecánica

- Holograma 1: Carros de combustión con sistema de inyección electrónica

- Holograma 0: Para vehículos con convertidor catalítico de 3 vías sin fallas ni emisiones contaminantes

- Holograma 00: Automóviles nuevos no mayores de 2 años

La verificación de un holograma 1 o 2 se puede realizar revisando la calcomanía de emisión de contaminantes que generalmente es colocada en la ventana trasera del auto, el chasis de la rueda delantera, marco de la puerta del conductor o en el motor del carro.