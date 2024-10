No Gain, No Love es una producción surcoreana del canal tvN. El popular k-drama es protagonizado por Shin Min Ah, actriz recordada por sus papeles en Our Blues, Hometown Chachachá, Oh my Venus entre otros. A ella se suma el actor y modelo Kim Young Dae, quien ha participado en títulos como Dear X, Perfect Family, Shooting Star e incluso realizó un cameo en otro exitoso k-drama “True Beauty”. Ambos actores plasman en la pantalla chica una peculiar historia de amor que contiene de todo un poco, buena química, comedia, un poco de crítica social y sobre todo romance. Este título también conocido como “El que no gana, no ama” ha logrado cautivar a todos los fanáticos de los doramas. En los siguientes párrafos te contamos lo que sabemos de esta exitosa producción, el spin-off confirmado y más del esperado final.

El que no gana, no ama: ¿Dónde ver el nuevo k-drama del momento? | Foto: tvN

Trama de No Gain No Love

La historia se centra en nuestra protagonista Son Hae Yeong (interpretada por Shin Min Ah), una mujer soltera que ve truncado su futuro laboral debido a que no está casada. Todo inicia al notar que la empresa para la que trabaja premia y brinda una serie de beneficios a las parejas casadas y que buscan formar una familia. El k-drama empieza con Son Hae Yeong asistiendo a la boda de su exnovio, quien le fue infiel con la joven con la que ahora unirá su vida. Esto sumado a lo ventajoso que es estar casado en su empresa, la lleva a la conclusión de contraer matrimonio; convencida en que no encontrará el amor verdadero, se enfocará en alcanzar el éxito laboral. Es así que pacta con Kim Young Dae, quien interpreta a Kim Ji Wook, a casarse por conveniencia. Aunque todo inicia como una simple estrategia para que ambos obtengan beneficios de la unión, la pareja descubrirá que la vida ha intentado juntarlos desde mucho antes y que uno que otro secreto podría cambiarles la vida por completo. Conforme la relación se vuelve más cercana, el vínculo emocional y el acuerdo de solo negocios se complica ¿cómo terminará todo? Con cada capítulo ‘No Gain No Love’ ha logrado captar una gran audiencia a lo largo de su emisión, consulta en las siguientes líneas cómo verlo online y cuándo estrena el final.

Tráiler Oficial de No Gain No Love

¿Dónde ver El que no gana No ama?

El dorama coreano “El que no gana, no ama” o “No Gain, No Love” es emitido por el canal tvN en Corea del Sur y simultáneamente por la plataforma streaming Amazon Prime Video.

¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo de El que no gana No ama?

El k-drama es emitido a las 8:50 p.m. (horario local de Corea del Sur) vía canal tvN. En el caso del streaming Amazon Prime video, cada capítulo se estrena todos los lunes y martes a las 6:50 a.m. (horario local de Perú).

PAÍSES HORARIO México y Guatemala 5:50 a.m. Perú, Colombia y Ecuador 6:50 a.m. Venezuela y Bolivia 7:50 a.m. Argentina, Uruguay y Chile 8:50 a.m. España 12:50 p.m.

No Gain, No Love: A qué hora y dónde ver el estreno de cada capítulo | Foto: tvN

Lista de capítulos y fechas de estreno

CAPÍTULOS FECHA DE ESTRENO Capítulo 1 26 de agosto del 2024 Capítulo 2 26 de agosto del 2024 Capítulo 3 2 de septiembre del 2024 Capítulo 4 3 de septiembre del 2024 Capítulo 5 9 de septiembre del 2024 Capítulo 6 10 de septiembre del 2024 Capítulo 7 16 de septiembre del 2024 Capítulo 8 17 de septiembre del 2024 Capítulo 9 23 de septiembre del 2024 Capítulo 10 24 de septiembre del 2024 Capítulo 11 30 de septiembre del 2024 Capítulo 12 1 de octubre del 2024

¿Cuándo es el final de No Gain No Love y dónde verlo?

El que no gana no ama consta de 12 capítulos, el último se emite este 1 de octubre del 2024 a través de la señal de tvN y Amazon Prime Video.

No Gain No Love confirma spin-off

El que no gana no ama ha tenido tal éxito que incluso sus personajes secundarios han despertado el interés de la audiencia, razón por la que se ha confirmado un spin-off de la historia llamado ‘El menú del CEO’, que contará con Nam Ja Yeon y Bok Gyu Hyun como protagonistas.

La trama de No Gain No Love junta a Nam Ja Yeon, una escritoria de novelas web con Bok Gyu Hyun, el CEO de una gran empresa y heredero de una acaudalada familia. El spin-off anunciado como ‘El menú del CEO’ se basará en ‘Spice Up Our Love’, uno de los dramas románticos que escribe Nam Ja Yeon, en el cual una joven se enamora del CEO de la empresa en que trabaja. El k-drama profundizará en la relación de Nam Ja Yeon y Bok Gyu Hyun y en cómo la novela web se irá haciendo una realidad para ellos.

El Menú del CEO: se confirma el spin off de No hay amor desinteresado | Foto: tvN