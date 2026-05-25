Hay noches que se recuerdan para siempre. El 19 de julio de 2026 tiene todos los ingredientes para ser una de ellas. Esa noche —o tarde, dependiendo de dónde estés— el MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará la gran final del Mundial FIFA 2026 el partido que cerrará el torneo más seguido del planeta con sus 48 selecciones y 104 partidos. Pero esta vez habrá algo distinto, algo que nunca antes había ocurrido en una final del mundo: un espectáculo de medio tiempo con Shakira, BTS y Madonna compartiendo escenario ante millones de espectadores en todo el planeta. La FIFA, en una jugada histórica, tomó prestado el guion del Super Bowl y lo trasladó al fútbol.

El anuncio llegó el 14 de mayo, apenas unas semanas antes del inicio del torneo, y la reacción fue inmediata y global. Chris Martin, líder de Coldplay, encabezó el video de presentación junto a personajes de Plaza Sésamo y The Muppets en un clip tan inesperado como viral. Según Billboard, el show tendrá una duración aproximada de 11 minutos y será producido por Global Citizen, la organización dedicada a la lucha contra la pobreza extrema. Lo recaudado irá al FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo destinado a financiar proyectos de educación infantil en todo el mundo. Fútbol, música y causa social, todo en un mismo espectáculo.

Ficha del show - Final Copa Mundial FIFA 2026

Fecha : Domingo 19 de julio de 2026

: Domingo 19 de julio de 2026 Estadio : MetLife Stadium, Nueva Jersey

: MetLife Stadium, Nueva Jersey Capacidad : 82.500 espectadores

: 82.500 espectadores Hora Perú/Colombia : Final: 2:00 p.m. | Show: 3:00 p.m.

: Final: 2:00 p.m. | Show: 3:00 p.m. Duración del show : 11 minutos

: 11 minutos Productor: Chris Martin / Global Citizen

Shakira, BTS y Madonna: quiénes son los artistas del halftime show y por qué la FIFA los eligió

La selección de los tres artistas no fue aleatoria: responde a una estrategia de alcance global perfectamente calculada. Cada nombre activa un mercado distinto y una base de fans diferente, lo que garantiza que el show sea visto simultáneamente en América Latina, Asia oriental, Europa y Norteamérica con la misma intensidad.

Shakira suma así su cuarta participación en una Copa del Mundo, tras sus intervenciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 —donde “Waka Waka” se convirtió en uno de los himnos mundialistas más escuchados de la historia— y Brasil 2014. Para este torneo ya entregó “Dai Dai”, grabada junto al nigeriano Burna Boy, cuyas ganancias irán a proyectos de educación infantil global en el marco de la campaña “We Are Ready”. BTS, por su parte, representa el mayor salto de escala que el K-pop ha dado en su historia: si el halftime del Super Bowl llega a unos 115 millones de espectadores en Estados Unidos, la final del Mundial puede multiplicar esa cifra varias veces. Y Madonna cierra el cartel con el peso de ser la artista que mejor conoce ese tipo de escenario.

Dónde ver el show de medio tiempo y a qué hora en cada país de América Latina

Para Perú y el resto de Sudamérica, la transmisión en vivo de la final —y con ella el esperado show de Shakira, BTS y Madonna— corre a cargo de DSPORTS (canales 610 y 1610 HD en DIRECTV) y su plataforma de streaming DGO, que permite seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a internet. La cobertura de DSPORTS incluye los 104 partidos del torneo, las ceremonias de apertura y el halftime show de la final, con opciones de audio personalizable y mosaicos interactivos.

🇵🇪 Perú / Colombia 3:00 p.m. DSPORTS / DGO

🇦🇷 Argentina 4:00 p.m. TyC Sports / Flow

🇲🇽 México 2:00 p.m. Televisa / TUDN

🇨🇱 Chile 4:00 p.m. TNT Sports / Max

🇪🇸 España 9:00 p.m. TVE / RTVE Play

🇺🇸 EE.UU.3:00 p.m. ET Fox Sports / Telemundo

El MetLife Stadium y el polémico entretiempo extendido: lo que hay que saber antes del 19 de julio

El MetLife Stadium no es un escenario cualquiera. Con capacidad para 82.500 espectadores, ya fue sede del Super Bowl XLVIII en 2014 y es el estadio más grande de la NFL. Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, a escasos kilómetros de Manhattan, se rebautizará temporalmente como Estadio de Nueva York y Nueva Jersey durante la final, según las regulaciones de patrocinio de estadios de la FIFA. Para el show de medio tiempo, el escenario será montado dentro del campo durante el primer tiempo, siguiendo el mismo protocolo que se usa en el Super Bowl, lo que implica una logística de instalación y desmontaje en tiempos récord.

El punto más polémico del anuncio, sin embargo, no ha sido la elección de los artistas sino la consecuencia inevitable del espectáculo: el entretiempo se extenderá más allá de los 15 minutos habituales. No es la primera vez que esto ocurre en suelo estadounidense —en la final del Mundial de Clubes 2025 el descanso llegó a los 25 minutos para permitir actuaciones similares— pero alterarlo en la mismísima final del mundo ha generado debate entre aficionados y analistas del fútbol. Aun así, el precedente está puesto y el espectáculo, confirmado. El 19 de julio, el mundo va a mirar hacia Nueva Jersey. Y por primera vez en la historia de una Copa del Mundo, también va a escuchar.

Dato extra: Las ceremonias de apertura del Mundial 2026 también tendrán shows estelares: Katy Perry encabezará la apertura en Los Ángeles el 12 de junio, acompañada de Future, Tyla, LISA y Anitta en las sedes de México, Canadá y Estados Unidos. El torneo arranca oficialmente el 11 de junio en el Estadio Azteca con México vs. Sudáfrica.

VIDEO RECOMENDADO: