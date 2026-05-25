Resumen

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Shakira, BTS y Madonna se presentará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Foto: Instagram / @fifaworldcup )
Shakira, BTS y Madonna se presentará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Foto: Instagram / @fifaworldcup )
Por Redacción EC

Hay noches que se recuerdan para siempre. El 19 de julio de 2026 tiene todos los ingredientes para ser una de ellas. Esa noche —o tarde, dependiendo de dónde estés— el MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará la gran final del Mundial FIFA 2026 el partido que cerrará el torneo más seguido del planeta con sus 48 selecciones y 104 partidos. Pero esta vez habrá algo distinto, algo que nunca antes había ocurrido en una final del mundo: un espectáculo de medio tiempo con Shakira, BTS y Madonna compartiendo escenario ante millones de espectadores en todo el planeta. La FIFA, en una jugada histórica, tomó prestado el guion del Super Bowl y lo trasladó al fútbol.