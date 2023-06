Un reciente informe ha salido a la luz en torno a la construcción del sumergible Titan, de la empresa OceanGate. Según el reporte, la nave no contaba con certificación y en su momento dos exempleados alertaron su preocupación en relación a los materiales que se utilizaron para el desarrollo de este sumergible. En esta nota te contaremos a detalle qué es lo que ocurrió; además de brindarte más datos relacionados a este tema.

EXEMPLEADOS DE OCEANGATE CRITICARON SEGURIDAD DEL TITAN

En un informe reciente de CNN, se han revelado serias preocupaciones y cuestionamientos en torno al sumergible Titán. En el año 2018, se envió una carta expresando inquietud sobre la construcción de este submarino. Will Kohnen, presidente de Hydrospace, señaló que la empresa no seguía los procedimientos de seguridad de la industria y no contaba con la certificación de equipos especializados.

De acuerdo con Kohnen, “hay 10 submarinos en el mundo que pueden descender a más de 3.600 metros, y todos están homologados excepto el de OceanGate”.

En respuesta a las críticas, la empresa OceanGate argumentó que obtener la certificación podría llevar años y restringiría la innovación. El presidente de OceanGate Expeditions, Stockton Rush, afirmó en su momento: “Rompí reglas para hacer esto posible. La rompí con lógica y buena ingeniería. Hay una regla que señala que no se debe usar titanio ni fibra de carbono, bueno, yo lo hice. Hay que elegir las reglas que rompes que agregan valor a la sociedad”. Rush también se encontraba a bordo del submarino cuando ocurrió la implosión.

El reporte de CNN también revela que dos antiguos empleados, incluso sin ser ingenieros, cuestionaron la seguridad del sumergible de OceanGate durante su construcción. Uno de ellos presentó una contrademanda alegando que no se realizaron pruebas adecuadas para verificar la integridad estructural del submarino. El otro empleado señaló a CNN que su preocupación se centraba en las paredes del Titán, las cuales tenían un grosor de 12,7 cm en lugar de los 17,7 cm previstos.

Ambos trabajadores afirmaron que sus preocupaciones fueron ignoradas por la empresa OceanGate.

SOBRE LA TRAGEDIA DEL SUMERGIBLE TURÍSTICO TITÁN

La “implosión catastrófica” que sufrió el sumergible turístico Titán en su viaje hacia el naufragio del Titanic pudo ser el resultado del “lento y gradual debilitamiento del material de la cámara” por la alta presión exterior, tras anteriores inmersiones a gran profundidad, dijo este viernes a EFE Roger García, director de operaciones de la base subacuática Aquarius en Florida.

“Basado en los escombros que se encontraron, lo que aparentemente ocurrió fue que la cámara de presión del sumergible no sostuvo a esas profundidades la alta presión, de hasta 5.800 libras (2.633 kilos)”, lo que causó una “implosión instantánea”, subrayó García, oficial de seguridad de buceo de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

“Puede ser que, desafortunadamente, esta vez la cámara de presión no dio más. Pero esperamos que la investigación oficial pueda dar las respuestas que las familias necesitan”. “La tripulación no tuvo tiempo ni de pensar en lo que estaba pasando”, aseveró.

Infografía de AFP que muestra la estructura del sumergible Titán (Foto: AFP)

La implosión habría matado instantáneamente a los cinco pasajeros del sumergible que desde el pasado domingo estaba desaparecido en aguas del Atlántico Norte, y que desató cuatro días de búsqueda contrarreloj.

Este jueves, la Guardia Costera de EE.UU. anunció que los “escombros” encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic correspondían a la parte externa del Titán.

En el vehículo viajaban el empresario paquistaní Shahzada Dawood con su hijo Suleman; el explorador británico Hamish Harding; el explorador francés Paul-Henry Nargeolet y el consejero delegado de la firma OceanGate, Stockton Rush.

LAS POSIBLES CAUSAS DE LA TRAGEDIA DEL SUMERGIBLE TURÍSTICO TITÁN

“Aunque (el Titán) ya había ido a esas profundidades anteriormente, cada vez que se sumergía la presión pudo debilitar el material de la cámara, gradualmente”, apuntó el experto, un experimentado buzo con más de 20 años de servicio en la Marina estadounidense.

La diferencia de presión es tanta a esas profundidades que “pudo causar un fallo catastrófico en la estructura de la cámara de presión del sumergible”.

Pese a que es muy difícil determinar todavía con exactitud cuándo y cómo ocurrió este fallo catastrófico, García precisó que, de no ser una implosión la causa, “el oxígeno disponible no es el problema” real.

El problema, en este segundo escenario de una posible pérdida de energía a bordo, sería el dióxido de carbono, ya que un nivel de este gas que alcance el 10 % es muy tóxico y resulta letal, asegura.

Sobre la fiabilidad de batiscafos como el Titán, puntualiza que “siempre hay riesgos” y que, en el caso de este sumergible, “hay muchas variables en términos de construcción y procedimientos de certificación que deben ser evaluados”.

POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS INSPECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS COMO TITÁN

Se explica que, por ejemplo, el laboratorio de investigación submarino Aquarius, a 62 pies de profundidad (19 metros) en Cayo Largo, “fue construido siguiendo las leyes federales de cámaras de presión” y tiene inspecciones todos los años y una especial cada tres.

“No sabemos qué hicieron en este caso”, dice en referencia al Titán, pero este siniestro llevará a “revisar cómo se construyen estos sumergibles y el tipo de inspecciones”, añade.

En realidad, los peligros que entraña una expedición como la del Titán, son los mismos que se presentan con el Aquarius, solo que a menos profundidad.

Es decir, “se puede perder la comunicación, puede entrar agua a la cámara de presión, una implosión, una explosión, un fuego, se puede perder el oxígeno, el dióxido de carbono puede subir a niveles tóxicos, etc.”, dice.

En ese sentido, el Aquarius, dependiente de FIU, es como un submarino o sumergible, “pero no se mueve”, un laboratorio estacionario en el fondo del mar donde “podemos entrenar a personas y brindarles la experiencia de estar dentro de un sumergible”, además de instruir sobre “los problemas que puedan pasar dentro de un sumergible y las leyes de construcción” de estos vehículos.

“Por eso es tan importante tomar en cuenta esas variables al diseñar y construir un sumergible”, advierte.

La misión de bajar a ver los restos del Titanic, hundido en 1912 tras colisionar con un iceberg, era responsabilidad de la empresa OceanGate Expeditions, dueña y operadora del sumergible empleado para llevar a cabo expediciones en aguas profundas.

QUÉ ERA EL TITANIC Y POR QUÉ GENERA GRAN INTERÉS HASTA EL MOMENTO

El Titanic fue un transatlántico de lujo que se convirtió en uno de los barcos más famosos y trágicos de la historia. Construido a principios del siglo XX, era considerado el barco más grande y lujoso de su época. Sin embargo, su fatídico viaje inaugural en 1912 terminó en desastre cuando chocó contra un iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. Este trágico suceso se convirtió en uno de los eventos más recordados y estudiados de la historia marítima.

El Titanic fue construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, y era propiedad de la naviera británica White Star Line. Su construcción comenzó en 1909 y se completó en 1912. El barco era una maravilla de la ingeniería de la época, con una longitud de 269 metros y una capacidad para más de 2.200 pasajeros y tripulantes. Contaba con lujosos camarotes, restaurantes, piscina, gimnasio y otras comodidades que lo convertían en un verdadero palacio flotante.

El 10 de abril de 1912, el Titanic partió de Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural hacia Nueva York. A bordo se encontraban pasajeros de diferentes clases sociales, desde adinerados empresarios hasta inmigrantes en busca de una nueva vida en América. Sin embargo, en la noche del 14 al 15 de abril, el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. A pesar de los intentos desesperados por salvarlo, el Titanic se hundió en menos de tres horas.

10/4/1912. El Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York.

La tragedia del Titanic tuvo un impacto devastador, ya que más de 1.500 personas perdieron la vida en el naufragio. La falta de botes salvavidas suficientes y la falta de preparación para un desastre de esta magnitud contribuyeron a la alta tasa de mortalidad. La noticia del hundimiento del Titanic conmocionó al mundo y desató una ola de indignación y tristeza.

El desastre del Titanic también tuvo importantes repercusiones en la industria naviera y en la seguridad marítima. Después del naufragio, se implementaron medidas más estrictas en cuanto al número de botes salvavidas y se mejoraron los procedimientos de seguridad en los barcos. Además, se creó la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, por sus siglas en inglés), que estableció estándares internacionales de seguridad para los buques.

A lo largo de los años, el Titanic ha sido objeto de numerosos estudios, investigaciones y películas que han intentado reconstruir los eventos que llevaron a su trágico hundimiento. Se han llevado a cabo numerosas expediciones para explorar los restos del barco en el lecho marino. En 1985, el Titanic fue descubierto a una profundidad de más de 3.800 metros, y desde entonces se han recuperado numerosos objetos y se ha estudiado su deterioro causado por la acción del tiempo y las corrientes marinas.