¿Dónde y a qué hora ver el Eclipse Solar del 8 de abril? | Consulta en la siguiente nota toda la información del Eclipse Solar que tendrá lugar este 8 de abril. Puedes seguir la transmisión del eclipse desde la señal en vivo de la Nasa TV en el horario local de México. Si nos referimos a Ciudad de México (CDMX), el eclipse iniciará de forma parcial a las 10:55 a.m. y finalizará a la 1:36 p.m. con una duración de aproximadamente 2 horas y 45 minutos. Por otro lado, en el Estado de México (Edomex), iniciará de forma parcial a las 10:54 a.m. y finalizará a la 1:35 p.m. con un tiempo de aproximadamente 2 horas y 41 minutos. En Mazatlán el eclipse solar total comenzará a las 10:51 a.m y en Coahuila el eclipse solar total tendrá inicio a las 11:59 a.m. El eclipse solar se podrá ver solo desde México, Estados Unidos y Canadá. Además aquí podrás consultar qué regiones quedarán en completa oscuridad durante el Eclipse Solar Total.

VIDEO RECOMENDADO El próximo eclipse solar ya ha comenzado generar grandes sensaciones y expectativa.