¿Eduin Caz y Daisy Anahy se reconciliaron? | Ambos son captados en una fiesta

El cantante mexicano de Grupo Firme, Eduin Caz, hace poco acudió a una fiesta familiar en Culiacán, pero lo que llamó la atención fue que lo hizo junto a Daisy Anahy, de quien recientemente había anunciado su separación definitiva pese a que esperan la llegada de su tercer hijo en común.

EDUIN CAZ Y DAISY ANAHY SON CAPTADOS EN UNA FIESTA FAMILIAR

Mediante un video que se hizo viral en TikTok comenzaron a surgir los rumores sobre la reconciliación de la pareja, ya que mientras él saluda a los presentes se logra escuchar una voz que dice: “Ahí está la muchacha”, mientras la cámara la enfoca con un look de cabello corto (como venía utilizando en sus últimas fotos en redes sociales) y su avanzado embarazo.

Asimismo, en los comentarios del clip resaltan los que afirman que sí están juntos o nunca lograron separarse, además de otros que opinan que pueden convivir de una forma sana por sus hijos. Entre las otras versiones indican que es una estrategia publicitaria para la colaboración con El Jerry con ‘Qué onda perdida’.

¿QUÉ DIJO EDUIN CAZ SOBRE SU RUPTURA AMOROSA?

La primera vez que el mexicano de ‘Ya supérame’ se pronunció sobre el rompimiento fue en la pasada entrega de los Premios Lo Nuestro, en donde habló de la madre de sus hijos como su ex al dedicarle los galardones que la agrupación ganó esa noche.

Caz, con el objetivo de acabar con las críticas, aseguró que su ruptura era real y que estaba haciendo su “luchita”, hasta le pidió perdón en uno de sus conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México. Mientras tanto, Daisy viajó por Europa junto a Kenia Ontiveros, pareja de Larry Hernández.

Hace poco, en una entrevista, Eduin sostuvo que trataba de ser fuerte para lidiar con su situación personal y reveló la actividad que lo ayudó a afrontarla. “Yo me metí al gimnasio, me voy a poner bien perro la verdad”, dijo entre risas a Que Buena.

¿EDUIN CAZ SE REALIZÓ LA VASECTOMÍA?

El pasado marzo de 2021, Eduin Caz tuvo una entrevista con el también cantante mexicano Larry Hernández, en donde confesó que luego del nacimiento de su última hija había tomado la decisión de “cortarse los cables” para no tener más bebés. “Yo tengo dos (hijos) y la neta, me moché los cables” dijo, aunque agregó que por si las dudas “ahí están congelados unos (espermatozoides)”, expresó en ese entonces.

Sin embargo, a mediados de diciembre del 2022, la ex pareja comunicó a todos la llegada de su tercer hijo, realizando una fiesta de revelación de sexo, que para ese momento señalaban que era una niña. Algo que hace poco ha sido negado ya que será un varón, dejando entrever que desde que ambos supieron del embarazo, él le habría exigido pruebas de ADN pues ya se había realizado la vasectomía.

“Voy a tener niño, no sé cómo pasó, la verdad sí nos agarró de sorpresa que le hayamos hecho exámenes de ADN desde bien bebito y nos hubieran dicho que era niña, y no manches, ya tengo un montón de meses y aunque digan que me pongo almohada, y ya saben, los mitoteros, aquí lo traigo y es niño, les voy a dejar evidencia, para que vean”, sostuvo la influencer en sus redes sociales.

Con esta nueva información, varios seguidores han hecho saber su preocupación sobre si este sea el verdadero motivo detrás del termino de su matrimonio, pues aún cuando el cantante de Ya Supérame también ha dicho que lleva 4 meses sin beber y ha retornado a los bueno hábitos alimenticios así como alejado de la vida de excesos, al principio todo hacía indicar que se trataba de una infidelidad de su parte.