Por Redacción EC

El servicio militar es una modalidad en el que los jóvenes se incorporan a las Fuerzas Armadas de su país durante un periodo determinado. Por lo general, tienen como objetivo principal contribuir a la defensa nacional y, al mismo tiempo, brindar formación en disciplina, valores cívicos y habilidades prácticas para su vida. De hecho, en algunos países el reclutamiento es voluntario, por lo que quienes se inscriben suelen recibir entrenamiento físico y militar básico, aprenden sobre organización y trabajo en equipo, y pueden capacitarse en oficios técnicos útiles. Además, acceden a beneficios como alimentación, seguro de salud, propinas o facilidades educativas. En ese sentido, un país en América Latina ha sorprendido al anunciar que su Servicio Militar será obligatorio para cierto grupo poblacional solo por un corto tiempo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.