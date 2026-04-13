El servicio militar es una modalidad en el que los jóvenes se incorporan a las Fuerzas Armadas de su país durante un periodo determinado. Por lo general, tienen como objetivo principal contribuir a la defensa nacional y, al mismo tiempo, brindar formación en disciplina, valores cívicos y habilidades prácticas para su vida. De hecho, en algunos países el reclutamiento es voluntario, por lo que quienes se inscriben suelen recibir entrenamiento físico y militar básico, aprenden sobre organización y trabajo en equipo, y pueden capacitarse en oficios técnicos útiles. Además, acceden a beneficios como alimentación, seguro de salud, propinas o facilidades educativas. En ese sentido, un país en América Latina ha sorprendido al anunciar que su Servicio Militar será obligatorio para cierto grupo poblacional solo por un corto tiempo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PAÍS DE AMÉRICA LATINA IMPLEMENTARÁ EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO?

A través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), compartido por el Cronista, informó que el Servicio Militar Nacional (SMN) en México seguirá aún siendo obligatoria exclusivamente para los que nacieron en el año 2008 o son remisos. Asimismo, entre las novedades que se establecieron está el adiestramiento intensivo para este grupo, es decir, apunta a optimizar el proceso y facilitar a los participantes el cumplimiento eficiente de los requisitos establecidos durante 13 sesiones sabatinas. De esta manera, el Gobierno mexicano indicó que el periodo de alistamiento comenzó el 2 de enero y permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2026.

Tras el registro, los postulantes deberán estar atentos a noviembre de 2026, cuando se realizará el sorteo que, mediante el color de la bola (blanca, azul o negra), determinará quiénes asistirán al adiestramiento. Sin embargo, es indispensable que los jóvenes cuenten con la Cartilla Militar, un documento necesario para el presente proceso y otros. Así, entre los requisitos necesarios son dos fotografías con camisa blanca y corte de cabello tipo casquete corto, conforme a los estándares de la institución. A continuación, estos son los requisitos que se debe presentar:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CON LA ESPERANZA DE VIDA MÁS ALTA EN EL MUNDO?

A través de un informe publicado por Visual Capitalist y compartido por Portafolio, se dieron a conocer los países que encabezan la lista de las poblaciones más longevas del mundo, impulsadas por diversos factores. De acuerdo con el ranking, Japón lidera la lista con una esperanza de vida de 85 años, gracias a políticas de salud pública efectivas, un alto nivel de atención médica y estilos de vida asociados con dietas saludables y bajos índices de violencia urbana. Por su parte, en cuanto al continente europeo, Francia, Italia y España cuentan con un nivel de vida de 84 años, debido a un sistema de salud universal, políticas de bienestar social y estilos de vida que promueven la actividad física y una alimentación equilibrada.

Más abajo se sitúa Estados Unidos, con una esperanza de vida de 80 años, donde el enfoque se centra en los desafíos de salud pública y la atención a una población con altos niveles de obesidad. Asimismo, China presenta una expectativa de vida de 79 años, mientras que en Latinoamérica, Brasil y México registran una longevidad cercana a los 76 años. En contraste, Indonesia presenta la menor esperanza de vida entre las principales economías, con alrededor de 72 años. Por último, la plataforma destaca que la relación entre riqueza económica y longevidad no es necesariamente lineal entre los países en el mundo.