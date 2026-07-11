El Mundial 2026 concentra la atención por lo que sucede dentro de la cancha, pero también por las historias que rodean a las principales estrellas del fútbol. Entre ellas aparecen las mujeres que acompañan a varios de los jugadores más importantes del torneo, muchas de las cuales lograron construir carreras exitosas en el entretenimiento, la moda, el periodismo, la música, los negocios y las redes sociales. Aunque su relación con reconocidos futbolistas las hizo aún más conocidas, cada una desarrolló un camino profesional propio que hoy las mantiene bajo los reflectores, despertando el interés del público durante toda la competencia. Conoce quiénes son las parejas de algunas de las grandes figuras del Mundial 2026 y por qué también despiertan el interés de millones de aficionados.

¿QUIÉNES SON LAS PAREJAS DE LAS ESTRELLAS DEL MUNDIAL 2026?

Las parejas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la lista de mujeres más populares vinculadas al Mundial 2026.

Antonela Roccuzzo

La esposa de Lionel Messi se convirtió en una de las empresarias e influencers argentinas con mayor proyección internacional. Su presencia en campañas publicitarias y su imagen ligada a la familia, el deporte y la moda la han consolidado como una figura seguida por millones de personas.

Georgina Rodríguez

La pareja de Cristiano Ronaldo desarrolló una destacada carrera como modelo y empresaria. Además de su enorme popularidad en redes sociales, ganó mayor visibilidad gracias a su serie documental, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

¿QUÉ OTRAS PAREJAS DE FIGURAS DEL MUNDIAL 2026 TAMBIÉN LLAMAN LA ATENCIÓN?

Además de modelos e influencers, entre las parejas de los protagonistas del Mundial 2026 también destacan artistas y periodistas con una amplia trayectoria profesional.

Ester Expósito

La actriz española fue relacionada sentimentalmente con Kylian Mbappé. Alcanzó reconocimiento internacional por sus trabajos en televisión y actualmente continúa desarrollando proyectos como actriz e influencer, manteniéndose entre las intérpretes más populares de su generación.

Tini Stoessel

La cantante argentina mantiene una relación con Rodrigo De Paul. Tras iniciar su carrera desde muy joven, logró proyección internacional gracias a su música y a diferentes producciones audiovisuales, combinando actualmente proyectos en distintos países.

Mina Bonino

La periodista argentina comparte su vida con Federico Valverde. Antes de dedicar mayor tiempo a su familia trabajó en importantes medios de comunicación, experiencia que le permitió consolidar una carrera reconocida dentro del periodismo deportivo.

¿QUÉ OTRAS MUJERES DESTACAN EN EL MUNDIAL 2026?

Varias mujeres vinculadas con futbolistas destacados también construyeron carreras en los negocios y el mundo digital, ganando notoriedad por sus propios proyectos.

Agustina Gandolfo

Casada con Lautaro Martínez, la influencer mendocina genera contenido sobre bienestar, alimentación y vida familiar. Además, participa junto al delantero argentino en distintos emprendimientos gastronómicos, entre ellos un restaurante ubicado en Milán.

Karin Jiménez

La empresaria colombiana acompaña desde hace años a Santiago Arias. Su actividad está enfocada en el mundo de la moda y dirige una marca especializada en ropa para maternidad, además de mantener una presencia constante en redes sociales.

Sofía Toache

La pareja del mexicano Edson Álvarez ganó popularidad gracias a sus publicaciones sobre moda, tendencias y estilo de vida. Su perfil digital refleja un contenido orientado a la vida cotidiana y al universo de las redes sociales, donde reúne una creciente comunidad de seguidores, según informa El Destape Web.