Ellas son las novias y esposas de todas las figuras del Mundial 2026 | Composición EC: @antonelaroccuzzo / @georginagio / @ester_exposito
Ellas son las novias y esposas de todas las figuras del Mundial 2026 | Composición EC: @antonelaroccuzzo / @georginagio / @ester_exposito
Por Redacción EC

El Mundial 2026 concentra la atención por lo que sucede dentro de la cancha, pero también por las historias que rodean a las principales estrellas del fútbol. Entre ellas aparecen las mujeres que acompañan a varios de los jugadores más importantes del torneo, muchas de las cuales lograron construir carreras exitosas en el entretenimiento, la moda, el periodismo, la música, los negocios y las redes sociales. Aunque su relación con reconocidos futbolistas las hizo aún más conocidas, cada una desarrolló un camino profesional propio que hoy las mantiene bajo los reflectores, despertando el interés del público durante toda la competencia. Conoce quiénes son las parejas de algunas de las grandes figuras del Mundial 2026 y por qué también despiertan el interés de millones de aficionados.

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