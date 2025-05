Una investigación de la Universidad Virginia Tech ha puesto al descubierto una preocupante amenaza sísmica para la costa del Pacífico de Estados Unidos. El foco de esta alerta es la zona de subducción de Cascadia, una falla tectónica crítica que se extiende frente a las costas de California, Oregón y Washington, donde los científicos prevén un posible megaterremoto de magnitud 9. Las proyecciones más alarmantes indican que este evento podría generar hundimientos del terreno costero de hasta dos metros. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS SOBRE ESTE POTENCIAL MEGATERREMOTO?

Los científicos advierten que, a pesar de que el último gran sismo en la zona de subducción de Cascadia ocurrió en el año 1700, las condiciones actuales indican que un evento de gran magnitud podría generarse en cualquier momento.

El informe, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, señala que un terremoto de magnitud 9 o superior podría provocar un hundimiento del terreno costero de hasta dos metros. Esta situación ampliaría significativamente las áreas de riesgo de inundación, especialmente al considerar el aumento del nivel del mar proyectado para las próximas décadas debido al cambio climático.

La geocientífica Tina Dura, líder de la investigación, calculó que un terremoto de estas características podría duplicar la cantidad de viviendas, infraestructuras y personas expuestas a inundaciones. Además, se anticipa la pérdida de numerosas zonas agrícolas por la sobresalinización del suelo y la destrucción de humedales claves para el ecosistema costero.

Dura enfatizó que el impacto inmediato del hundimiento provocado por el terremoto resultaría en un retraso significativo en la respuesta y la recuperación post-desastre. La experta advierte que “los efectos a largo plazo podrían dejar inhabitables a muchas comunidades costeras”, principalmente porque la mayoría de los estuarios, que albergan poblaciones, se encuentran en la zona de hundimiento.

Finalmente, la preocupación de los expertos se extiende a las consecuencias ecológicas. Dura explicó que la pérdida de humedales intermareales tendría un impacto directo en servicios ecosistémicos cruciales, como la filtración de agua, el hábitat para la pesca y las aves playeras, y la capacidad de almacenamiento de carbono.

¿QUÉ RECOMIENDAN LOS EXPERTOS?

Inspirados en desastres pasados en Chile, Japón y Sumatra, los científicos urgen a integrar estos escenarios sísmicos en la planificación urbana y respuesta ante desastres. La experta Tina Dura enfatiza que estos hallazgos son vitales para la evaluación de riesgos global en zonas sísmicas, según informa ADN Radio.