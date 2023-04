Son muchos los trabajadores en México quienes esperan con muchas ansias feriados de Semana Santa para poder escapar de la rutina y poder darse un merecido descanso disfrutando solos o en compañía de sus familiares, amigos y seres queridos. Sin embargo, hay quienes, por lo contrario, trabajan durante esta jornada que invita a la reflexión religiosa. Ellos se preguntan si acaso podrán recibir un dinero extra por laborar durante estas fechas. ¿Qué se sabe sobre ello? En esta nota te contamos todo lo que debes saber.

EN MÉXICO PAGAN DOBLE SI TRABAJO LOS FERIADOS DE LA SEMANA SANTA

Son muchas las personas que, por diversas razones, se ven empujados a trabajar en Semana Santa, más aún si durante estas fechas se cobra una doble compensación por día laborado. México no es la excepción.

Primero que nada, es importante tener en cuenta que las celebraciones de Semana Santa en México se desarrollan del domingo 2 de abril al sábado 8 de abril. Sin embargo, pese que para muchos estos días son motivos de descanso, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no reconoce estas fechas como feriados.

Es por ello que, al ser este lapso de tiempo tan solo una jornada libre de trabajo y no un feriado en sí, reconocido por la ley, es que los días en donde se conmemora la Semana Santa se pagarán de manera normal.

Finalmente es valioso recordar que los feriados de Semana Santa, tales como el Jueves Santo y Viernes Santo; no necesariamente deben ser reconocidos por las empresas privadas como días no laborales. Por lo pronto es una cordialidad que ofrecen algunos empleadores, pero definitivamente no es obligatorio y las compañías pueden prescindir de ellas.

QUÉ ES LO QUE SE DEBE SABER SOBRE LA SEMANA SANTA

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable: entre marzo y abril.

Sigue siendo Cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando da comienzo el Triduo Pascual: ese mismo día se celebra la institución de la Eucaristía en la última cena; el Viernes Santo, la crucifixión y muerte del Señor, y la noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.

En algunos países se ha tomado como días de asueto, lo que también le ha valido la denominación de Semana Mayor.

En gran parte del mundo existen celebraciones asociadas a la Semana Santa, algunas de ellas de un enorme interés a nivel internacional.

